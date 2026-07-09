韓國前總統尹錫悅妨礙逮捕等罪 遭判7年徒刑定讞

韓國前總統尹錫悅因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞。(美聯社資料照)

韓國前總統尹錫悅 今天在大法院因妨礙逮捕、濫用職權妨礙行使審議權等罪名，被判有期徒刑7年定讞，這是2024年底緊急戒嚴令風波後，事隔583天大法院首次對尹錫悅作出判決。

根據韓聯社報導，尹錫悅在2024年底發布緊急戒嚴令風波之後，因涉嫌妨礙執行逮捕令等罪名遭起訴。大法院第3庭今天針對尹錫悅因涉嫌特殊妨礙公務執行、濫用職權妨礙行使權利等罪名，維持二審判處有期徒刑7年的原判。

大法院表示，「原審判斷並無違反邏輯與經驗法則、逾越自由心證主義界限，或誤解法理等錯誤。」

報導提及，尹錫悅涉嫌在戒嚴風波後的調查初期（去年1月），動員總統警護處人員妨礙逮捕；尹錫悅也被指控在宣布戒嚴前，為了具備國務會議的形式而只召集部分國務委員，侵害未能出席會議的9名國務委員的審議權。

尹錫悅還被指控在解除戒嚴後，製作虛假戒嚴宣布文件，並在之後將文件銷毀；且被指控指示將「絲毫沒有破壞憲政秩序之意」等不實內容傳達給外媒。

今年1月一審認定尹錫悅妨礙逮捕及濫用職權等相當部分罪名成立，判處有期徒刑5年；負責二審的首爾高等法院內亂專責審判庭刑事第1庭，今年4月判處有期徒刑7年，刑期較一審增加，但低於特檢組求處的有期徒刑10年。

特檢組與尹錫悅方面均不服二審判決提起上訴，但大法院駁回雙方上訴。