南韓郵輪遊迎爆發式增長 中國遊客撐起「半壁江山」

中國赴韓郵輪遊客占總人數近半，穩居第一大客源國。（新華社檔案照）

隨著區域旅遊市場的格局調整，南韓 郵輪旅遊正迎來前所未有的爆發期。根據南韓觀光 公社旗下數據平台6日發布的統計，今年5月乘坐郵輪訪問南韓的外國遊客達到20萬6542人次，月增13.4%，年增12.2%，單月訪客首次突破20萬大關，創下歷史新高。在這波強勁的增長勢頭中，中國遊客成為了絕對的主力軍，占據了近半數的份額。

數據顯示，今年以來南韓郵輪訪客數量呈現出持續攀升的態勢。去年12月，該數據僅為5.6萬人次，今年1月微增至5.7萬人次，而到了2月便迅速翻倍至11.2萬人次，隨後逐月走高，直至5月迎來歷史性突破。今年前5個月，乘郵輪訪韓的遊客累計已達70.9萬人次，年增5.9%。

從客源結構來看，中國遊客的貢獻尤為顯著。5月份，中國赴韓郵輪遊客高達9.3萬人，占總人數的45.1%，穩居第一大客源國。其後依次為菲律賓、日本、印尼和印度。

從整體旅遊消費來看，中國遊客項目不僅在數量上占據優勢，其消費能力同樣不容小覷。數據顯示，5月份外國遊客在南韓的月度信用卡消費額首次突破2兆韓元（約13億美元），年增67.1%。其中，中國遊客的消費額比去年同期增長了兩倍多。南韓觀光公社分析指出，當前外國遊客的消費模式正呈現兩極分化，一方面是以年輕人為主導的「生活方式」消費，另一方面則是以中國遊客為主導的「超高端」品牌消費。

南韓郵輪旅遊的繁榮，離不開區域旅遊市場大環境的變化。受中日關係持續緊張的影響，中國赴日旅遊市場出現顯著降溫。日本國家旅遊局的數據顯示，5月赴日的中國遊客人數年減60.4%，且已連續六個月低於去年同期水平。

不少分析認為，中國遊客赴日人數的大幅下降，直接導火線是中日關係的持續惡化。自去年11月日本首相高市早苗在國會發表涉台錯誤言論後，中日關係降至冰點。作為反制，中方從官方到民間多層次收緊了與日本的交流互動，並建議中國公民避免赴日旅遊。在情感與安全顧慮的雙重影響下，原本計劃赴日的遊客大量取消了行程，導致赴日航線縮減、旅遊業遇冷。這股龐大的出境遊需求並未消失，而是迅速在周邊國家尋找替代目的地，為南韓旅遊業帶來了難得的「窗口期」。

在這一背景下，南韓政府積極改善中韓關係，近期打出了一套政策「組合拳」。自去年9月起，南韓對中國旅行團實施階段性免簽政策，並於本月初進一步宣布，將面向中國等國團體遊客的免簽證費措施延長至今年年底。

更為關鍵的是，南韓官方對服務品質的重視達達到前所未有的高度。南韓總統李在明多次公開強調，必須善待中國遊客，嚴禁宰客、價格欺詐及種族歧視行為。他甚至以江原道因宰客事件導致當地旅遊業元氣大傷為反面教材，警示地方官員與業者。這種「從增量到提質」的政策導向，意在將一次性的客流紅利轉化為長期的口碑與回購率，確保中國遊客在韓獲得安全、舒適的體驗。

在日韓旅遊市場此消彼長之下，區域旅遊版圖正經歷深刻重組。