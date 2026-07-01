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匈牙利斯洛伐克創高溫紀錄 多地飲用水短缺並限水

中央社布達佩斯30日綜合外電報導
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酷熱難耐的熱浪持續襲擊中歐，匈牙利和鄰國斯洛伐克今天雙雙創下歷史高溫紀錄，多地也因此面臨飲用水短缺，須出動水車為居民送水，並採取限水措施。

法新社報導，斯洛伐克氣象局表示，當地今天測得新高溫攝氏41.3度，打破前一天創下的攝氏41度歷史紀錄。這項新紀錄出現在南部鄰近匈牙利邊境的卡梅尼察納德赫羅諾姆（Kamenica nad Hronom）。

匈牙利國家氣象局（HungaroMet）在臉書發布的影片中表示，匈牙利北部、鄰近斯洛伐克邊境的塞切尼（Szécsény）氣溫達攝氏42度，超越2007年創下的攝氏41.9度紀錄。

匈牙利和斯洛伐克部分城鎮已實施限水措施，且多日來都處於最高等級的高溫警報。

包括斯洛伐克中部城市尼特拉（Nitra）在內的多個地區正面臨飲用水短缺，必須出動水車為居民送水。

在匈牙利布達佩斯西北部一座丘陵村莊，由於村內自來水供應已枯竭，居民必須頂著攝氏41度高溫，攜帶塑膠容器和瓶子到路邊的水車取水。

23歲學生阿爾基（Andras Arki）告訴法新社：「取水主要是為了飲用，但家裡的動物也需要喝水。」

匈牙利總理馬札爾（Peter Magyar）呼籲民眾節約用水，避免灌溉草坪、洗車等非必要用水。

這波已持續逾一週的猛烈熱浪席捲歐洲，各地陸續刷新歷史高溫紀錄。

精華 FAQ

  • 斯洛伐克測得攝氏41.3度，打破前一天的41度紀錄；匈牙利北部塞切尼則達42度，超越2007年41.9度的歷史高溫。

  • 斯洛伐克中部城市尼特拉等地，以及匈牙利布達佩斯西北部部分丘陵村莊都出現供水不足，居民需靠水車取水應急。

  • 匈牙利與斯洛伐克部分城鎮已限水，居民被要求節約用水；匈牙利總理也呼籲避免澆草坪、洗車等非必要用水行為。

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