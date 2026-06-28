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韓國禁食狗肉法將生效 數十萬食用犬去向不明引關注

中央社平澤28日綜合外電報導
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圖為2023年南韓平澤一處狗肉農場。(美聯社)
圖為2023年南韓平澤一處狗肉農場。(美聯社)

韓國禁食狗肉法律將於明年2月生效，隨著禁令逼近，其產業規模迅速縮水，然而數以十萬計原為食用目的飼養的犬隻去向成謎，前食用犬養殖業者及動保團體推測大部分可能已被宰殺。

法新社報導，韓國2024年1月立法禁止飼養、屠宰和販售食用犬，該法將於明年2月生效，違法者最高可能被判處3年刑期。

韓國政府數據顯示，2024年全國飼養約40萬至45萬隻食用犬；農業部如今估計，養殖場僅剩約2萬隻。

根據農業部，截至5月，已有1265間食用犬養殖場申請結束營業，約占總數82%。

為協助業者轉型，政府提供每隻最高60萬韓元（約388美元）補助，鼓勵業者減少飼養食用犬，但相關當局並未追蹤這些犬隻的去向。

一名國會議員取得的資料顯示，截至2月，僅623隻食用犬被認養，不到500隻被送往收容所。

動保團體與前養殖場業者認為，多數其他犬隻很可能已被宰殺。

動保團體CARE代表金永煥（Kim Young-hwan，音譯）表示，這樣的可能性「令人憤怒」，但現實是國內動保團體缺乏資源，難以救援更多犬隻。

前養殖場業者朱榮奉（Ju Yeong-bong，音譯）向法新社坦言，他認為那些去向不明的犬隻「恐怕早已被食用」。

他也提到：「這項政策是出於政治因素強推，缺乏有意義的對話，也沒有採取足夠措施保障我們的生計。」

朱榮奉指出，許多前養殖業者正嘗試轉行，改養其他牲畜，但冗長的政府審核程序讓轉型變得相當困難。

動保團體PNR負責人兼律師朴周連（Park Joo-yeon，音譯）談到，對倡議人士而言，立法不僅終結食用狗肉行為，也填補食用犬飼育規範上的「長期漏洞」。

有別於牛或豬隻，韓國法律不曾將狗列為牲畜，這意味著狗肉產業數十年來一直沒有受到人道飼養及屠宰等規範約束。

精華 FAQ

  • 該法已於2024年1月立法，預計明年2月正式生效；屆時若持續飼養、屠宰或販售食用犬，違法者最高可被判處3年刑期。

  • 政府數據顯示，2024年全國約有40萬至45萬隻食用犬，如今農業部估計養殖場僅剩約2萬隻；截至5月，已有1265間養殖場申請停業。

  • 因為截至2月僅623隻被認養、不足500隻送往收容所，與大量消失的犬隻數量差距極大；政府又未追蹤去向，因此外界推測多數已被食用。

農業部

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