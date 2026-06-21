日經：美國將在日本常態部署泰風飛彈系統 可嚇阻中國

美國海軍陸戰隊岩國航空基地2025年9月15日在日本西部岩國基地舉行媒體參訪活動，展示「泰風」（Typhon）地對地飛彈系統（路透資料照）

日本 媒體報導，美軍為了下周及9月在日本舉行的軍事演習，將把能發射戰斧巡弋飛彈的泰風中程飛彈發射系統部署到當地，之後並留在日本。日本官員說，這意味美國加強牽制中國。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國軍方為了明天展開的2年1度「勇敢之盾」（ Valiant Shield）大規模軍演，將部署陸基的泰風（Typhon，又譯堤豐）系統到日本南部鹿兒島縣鹿屋市的日本海上自衛隊航空基地。

到了9月舉行的美日兩國年度「東方之盾」（Orient Shield）聯合軍演，泰風系統也預計將派上用場。10月中旬左右再移往日本的1個美軍基地。

1名日本自衛隊高階官員解釋，這次的部署並非讓泰風系統可立即移動。但1名日本政府官員指出，將這套系統留在日本，「代表必要時可進行部署，可用來嚇阻中國」。

美軍也在2024年為了與菲律賓的聯合軍演，將泰風系統部署到當地，並續留至今。美軍今年5月在菲律賓測試用泰風發射1枚戰斧（Tomahawk）飛彈，成功擊中600公里遠的目標。

戰斧飛彈最大射程可達1600公里，代表若從日本的鹿屋基地發射，能夠打擊到中國。

美國去年首次將泰風系統部署到日本山口縣岩國市的美軍陸戰隊航空基地，當時北京便表達反對。

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