美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

義大利總理梅洛尼。(路透)

義大利總理梅洛尼 今天表示，美國總統川普 應先顧好他自己的支持率。川普稍早宣稱，梅洛尼試圖透過修復與華府的關係，拉抬她的國內支持度。

路透報導，川普（Donald Trump）日前聲稱，梅洛尼（Giorgia Meloni）於本周在法國舉行的七大工業國集團（G7 ）峰會上「懇求」與他合照，梅洛尼則稱這樣的說法為捏造。

川普今天重申這項說法，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文時拼錯梅洛尼的名字，並稱「她想重新和我當朋友，好拉抬自己的支持率」。

梅洛尼隨後在Instagram以英文回應：「川普總統，這些持續且無端的攻擊毫無意義。」

她補充道：「我的支持率不關你的事，我建議你多關心自己的支持度。」

梅洛尼並表示，與川普交好顯然無助於提升她的支持率。

梅洛尼政府於2022年上台，儘管其支持率去年在民調中一度持續下跌，現已回升至35%左右。

她領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）在民調中約以28%領先，反對黨民主黨（The Democratic Party）則為22%。

根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調，去年1月宣誓就職的川普的支持率近日上升1個百分點至36%，儘管民眾對生活成本攀升的不滿稍有緩解，這樣的支持度仍逼近他政治生涯最低點。

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