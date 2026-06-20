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美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

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美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

中央社羅馬20日綜合外電報導
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義大利總理梅洛尼。(路透)
義大利總理梅洛尼。(路透)

義大利總理梅洛尼今天表示，美國總統川普應先顧好他自己的支持率。川普稍早宣稱，梅洛尼試圖透過修復與華府的關係，拉抬她的國內支持度。

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路透報導，川普（Donald Trump）日前聲稱，梅洛尼（Giorgia Meloni）於本周在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上「懇求」與他合照，梅洛尼則稱這樣的說法為捏造。

川普今天重申這項說法，他在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文時拼錯梅洛尼的名字，並稱「她想重新和我當朋友，好拉抬自己的支持率」。

梅洛尼隨後在Instagram以英文回應：「川普總統，這些持續且無端的攻擊毫無意義。」

她補充道：「我的支持率不關你的事，我建議你多關心自己的支持度。」

梅洛尼並表示，與川普交好顯然無助於提升她的支持率。

梅洛尼政府於2022年上台，儘管其支持率去年在民調中一度持續下跌，現已回升至35%左右。

她領導的「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）在民調中約以28%領先，反對黨民主黨（The Democratic Party）則為22%。

根據路透/益普索（Reuters/Ipsos）民調，去年1月宣誓就職的川普的支持率近日上升1個百分點至36%，儘管民眾對生活成本攀升的不滿稍有緩解，這樣的支持度仍逼近他政治生涯最低點。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 梅洛尼以英文在Instagram反擊，稱川普持續且無端的攻擊毫無意義，並直言她的支持率不關川普的事，建議川普先多關心自己的支持度。

  • 川普先前聲稱，梅洛尼在法國舉行的G7峰會上懇求與他合照，並把修復與華府關係視為拉抬國內支持率的手段；梅洛尼則稱此說法是捏造。

  • 梅洛尼政府支持率約回升至35%，其政黨義大利兄弟黨民調約28%領先；川普的支持率近日升至36%，仍接近他政治生涯的低點附近。

川普 梅洛尼 G7

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