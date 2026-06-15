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「葉門蜘蛛人」爬火山口不慎墜落 當局尋獲遺體

中央社開羅15日綜合外電報導
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以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁...
以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡。圖為救援人員13日移走他的遺體。(美聯社)

葉門民防當局表示，以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，目前已尋獲遺體。

美聯社報導，根據民防當局，30歲的安塔（Al-Qaqa Ibn Antar）本月12日在葉門西南部達利省（Dhale）攀爬深達120公尺的哈拉達特達姆特（Haradhat Damt）火山口的陡峭岩壁時，不慎鬆手墜落。

民防當局發布了一段拍到他墜落情形的短片，約10秒的畫面顯示，徒手攀登的安塔未穿戴任何安全裝備，他的右手抓住岩壁，左手伸在空中，隨後他似乎鬆開右手，整個人墜落至下方。

包含潛水及水域專家的救援團隊前往搜救，潛水人員最後在火山口水面下30公尺處發現他的遺體。由於地勢險峻不易抵達，搜救行動歷時4小時，民防當局稱整個過程「極為複雜」。

安塔生前常在網路上分享自己挑戰葉門險峻地勢的高風險攀登影片，因此在社群媒體走紅。在其中一支影片中，他徒手吊掛在懸岩邊，雙腳懸空，展現驚險特技。

葉門民防當局呼籲攀登與冒險運動愛好者，務必遵守安全規範，並提醒民眾應穿戴「適當防護裝備，以避免類似事件再度發生」。

以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁...
以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡。圖為救援人員13日移走他的遺體。(美聯社)

精華 FAQ

  • 根據民防當局說法，安塔在葉門西南部達利省攀爬深達120公尺的火山口陡壁時，因徒手攀登且未使用安全裝備，不慎鬆手墜落。

  • 包含潛水與水域專家的救援團隊進行搜救後，潛水人員最終在火山口水面下30公尺處發現安塔遺體，整個行動歷時四小時。

  • 安塔生前常分享挑戰葉門險峻地勢的高風險攀登影片，內容包括徒手吊掛在懸崖邊等驚險畫面，因此在網路上累積知名度。

社群媒體 蜘蛛人

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