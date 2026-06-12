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美對古巴國營石油公司祭制裁 加強施壓能源產業

中央社華盛頓11日綜合外電報導
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美國12日宣布對古巴主要的國有石油公司（CUPET）實施制裁，加強對古巴能源產業...
美國12日宣布對古巴主要的國有石油公司（CUPET）實施制裁，加強對古巴能源產業的施壓。(路透)

美國今天宣布對古巴主要的國有石油公司實施制裁，加強對古巴能源產業的施壓。此舉已使古巴陷入癱瘓。

法新社報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在聲明中表示：「今天，我將對古巴國有石油瓦斯公司（CUPET）實施制裁，該公司的關鍵資產多年前是從美國業主手中非法徵收而來。」

此舉禁止與美國相關的公司和個人與古巴石油公司進行任何金融交易。該公司控制著古巴原油田的開採，以及煉油與分銷業務。

古巴政府昨天表示，重創該島的美國石油封鎖行動，正阻礙聯合國分發170個貨櫃的人道援助物資。

在華府透過軍事行動罷黜委內瑞拉當時的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，美國總統川普於1月切斷了主要供應國委內瑞拉對古巴的石油供應。

川普表示，他希望結束古巴超過60年的共產統治，並威脅說如果其他國家向古巴提供援助，將同樣施加制裁。

自1月以來，僅有一艘來自俄羅斯的油輪成功抵達。

這項封鎖措施，加上美國擴大制裁懲罰與古巴政府往來的公司，加劇了古巴超過一個世代以來最嚴重的經濟與能源危機。

近日哈瓦那部分地區一次停電長達30小時，食品、自來水和藥品的供應也日益短缺。

精華 FAQ

  • 美國此次制裁的對象是古巴國有石油瓦斯公司CUPET，該公司負責原油開採、煉油與分銷，被視為古巴能源體系的核心企業。

  • 制裁禁止與美國有關的公司和個人，和CUPET進行任何金融交易。美方藉此強化對古巴能源產業的壓力，並阻斷其資金與外部合作。

  • 古巴正承受嚴重的能源與經濟危機，部分地區停電長達30小時，且食品、自來水與藥品供應短缺，民生壓力持續升高。

古巴 石油 魯比歐

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