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法聯手夥伴扣押俄影子艦隊油輪 突擊隊直升機垂降登船

中央社巴黎1日綜合外電報導
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圖為這艘名為「塔戈爾號」（Tagor）的油輪5月31日上午在法國、英國和其他夥伴...
圖為這艘名為「塔戈爾號」（Tagor）的油輪5月31日上午在法國、英國和其他夥伴國的協助下，於國際海域上被扣押。(美聯社)

法國政府今天表示，一艘疑似屬於俄羅斯的油輪昨天在大西洋遭到扣押。這是最新一起針對俄國利用「影子艦隊」（Shadow Fleet）來規避國際制裁所採取的查緝行動。

法新社報導，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，數個西方國家已對數百艘「影子艦隊」船隻祭出制裁。受到歐盟制裁、被認為屬於俄羅斯「影子艦隊」的船隻有近600艘。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）譴責各國查扣與俄羅斯相關船隻是「海盜行徑」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，這艘名為「塔戈爾號」（Tagor）的油輪昨天上午在法國、英國和其他夥伴國的協助下，於國際海域上被扣押。法國當局指出，這艘船是從俄羅斯西北部的莫曼斯克（Murmansk）啟航。

馬克宏說：「這些不遵守最基本航行規範的船隻，也對環境及所有人的安全構成威脅。」他同步發布一段這次查扣行動的影片，畫面顯示突擊隊員從直升機垂降至俄國油輪上。

他指出：「船舶規避國際制裁、違反海洋法，並為俄羅斯持續4年多對烏克蘭的戰爭提供資金，這是不可接受的。」

法國大西洋海事局表示，這起扣押行動發生在不列塔尼（Brittany）以西外海超過740公里處。

海事局發言人指出，這艘油輪冒用喀麥隆的國旗，原定駛向非洲國家喀麥隆西部的濱海城市林貝（Limbe）。

海事局指出：「審查相關文件後，確認對該船所懸掛國旗合法性的懷疑屬實。」船上共有23名船員，目前油輪正由法國海軍護送前往指定地點，以便進一步檢查。（譯者：高照芬/核稿：楊昭彥）1150601

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