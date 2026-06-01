黃仁勳傳5日訪韓 這次不吃炸雞啤酒 改嗑這道南韓美食

輝達執行長黃仁勳據傳5日將赴南韓訪問，除了將與南韓大老闆們「五花肉燒酒會」，和將去南韓職棒聯賽開球。圖為他2024年在舊金山球場為「台灣傳統夜」開球。 美聯社

輝達 執行長黃仁勳 結束台灣行程後，據傳將於5日飛往南韓 ，並展開一系列「親民」行程。他這次可能不會和南韓大老闆們以炸雞啤酒會友，而是改吃另一道南韓美食「烤五花肉」，並搭配燒酒混啤酒的「燒埤」。此外，他也可能為南韓職棒聯賽開球。

Chosun Biz引述知情人士報導，黃仁勳有望與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨以及Naver會長李海珍會面。與現代汽車集團會長鄭義宣和斗山集團會長朴廷原的會面，據傳也在安排。三星電子會長李在鎔傳因海外行程無法與會。

首爾聖水洞附近的餐廳是可能的會面地點，黃仁勳以偏好休閒聚會勝過正式會議出名，推測可能會安排「烤五花肉加燒埤」聚會。這讓人想到，黃仁勳去年10月與李在鎔和鄭義宣在首爾三成洞一家炸雞店會面，三人一邊享用炸雞和啤酒，一邊討論人工智慧（AI）以及未來產業合作的話題。

觀察人士表示，若聖水洞聚會成行，討論合作範圍將有可能會從AI半導體擴展到機器人、實體AI、自動駕駛和雲端等領域。黃仁勳是否會和南韓半導體、汽車和平台業者擴大合作，將是這場聚會的焦點。

另外，由於黃仁勳或許會與斗山會長朴廷原會面，7日可能會在首爾蠶室棒球，替職棒斗山熊隊的主場球賽開球。