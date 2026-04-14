起飛前5小時取消 華航墨爾本-台北「機門遭空橋碰撞」

華航一架CI058墨爾本預計飛往桃園航班，因過境地面作業期間機門遭空橋碰撞而取消。示意圖，非本文所指班機。(本報系資料照)

中華航 空一架CI58墨爾本至台北的航班，疑似在與登機橋連接時發生事故，造成艙門及登機橋受損，導致該航班取消。華航表示，時離原定航班起飛尚有時間，已即刻通知旅客，並協助安排替代航班。

有民眾今在社群發文表示，原訂今將搭乘華航從墨爾本返回台北，卻在起飛前5小時收到航班取消的訊息，詢問其他網友這樣的情況是否正常。

該華航訊息顯示：因航機維修因素，原定4月14日CI58墨爾本至台北航班取消。敬請聯繫原購票旅行業者，或洽華航各地分公司辦理行程變更。造成您的不便，我們深感抱歉，並感謝您的諒解與配合。

也有民眾表示，自己家人也是去墨爾本旅遊，第一次遇到航班被取消的問題，目前澳洲客服已是下班狀態打不通，台灣華航24小時客服也同步聯絡中，不清楚是要去航空櫃檯詢問後續，還是只能等明天上班時間打電話改票。

另有位於墨爾本機場的乘客拍下影片指出，4月14日早上墨爾本機場發生地面事故：中華航空空中巴士A350-941在與登機橋連接時向後滑行，導致左側前部乘客艙門鉸鍊和登機橋結構嚴重受損，目前飛往台北的CI58航班已取消，機上無乘客。

對此，華航說明，4月14日CI058墨爾本預計飛往桃園航班，於過境地面作業期間機門遭空橋碰撞，為確保飛航安全，航機依標準作業程序進行檢修。時離原定航班起飛尚有時間，本公司立即通知旅客，並依目的地協助安排替代航班，盡全力妥善照顧旅客，造成不便，敬祈見諒，並感謝旅客的理解與配合。