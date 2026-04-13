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英相施凱爾：英法擬本周開峰會 促開通荷莫茲海峽

中央社倫敦13日專電
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圖為英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）2025年1月9日在英格蘭舉行雙邊...
圖為英國首相施凱爾（左）和法國總統馬克宏（右）2025年1月9日在英格蘭舉行雙邊會晤前握手。美聯社

英國首相施凱爾今天表示，本周他將與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）召開領袖峰會，與各國討論促成荷莫茲海峽重新開通、結束中東地區衝突的行動方案。

施凱爾（Keir Starmer）下午在國會就中東地區情勢發表聲明並接受質詢。他提到，英國在過去幾周已成功號召數十個國家共同行動，以確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行自由。

施凱爾表示，本周峰會將聚焦兩大議題：第一是透過外交手段施壓，促成衝突結束、荷莫茲海峽重新開通；第二是「軍事規劃」，以利在區域情勢穩定後，即刻為國際航運提供安全保障。

不過，施凱爾重申，峰會旨在確保「衝突結束後」的荷莫茲海峽航運安全和航行自由，且促使局勢降溫是當務之急。

也就是說，英國官方立場為維護航運安全和航行自由的各項行動需以「衝突結束」為執行前提，這也涵蓋協助掃除伊朗在荷莫茲海峽布設的水雷。施凱爾表示，英國與盟友夥伴的共同目標是透過討論，協調出「獨立的」多國行動方案。

施凱爾重申，英國將繼續避免被捲入美國、以色列和伊朗之間的戰爭。

英國2日曾召集逾40個國家的外交首長舉行視訊會議，討論重啟荷莫茲海峽的可行方案，由外交大臣古柏（Yvette Cooper）主持。

施凱爾今天說，英方期待衝突各方繼續尋求外交協商，避免局勢進一步升級。他重申，美國與伊朗近日宣布的「停火」14天協議應即刻納入黎巴嫩。

施凱爾指出，儘管以黎巴嫩為主要基地的政治軍事組織真主黨（Hezbollah）必須被解除武裝，以色列對黎巴嫩的攻擊和轟炸也是「錯誤」，應立即停止。

施凱爾8至10日曾訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、卡達等中東國家。他今天說，伊朗「可恥地」濫用荷莫茲海峽，而所有他在中東地區會晤的領導人皆明確表示，航行自由極為重要、必須恢復，但絕不容許伊朗預設前提、向各國船舶強索通行費，挾持勒索全球經濟。

施凱爾指出，恢復中東地區的航行自由攸關英國國家利益，但達成這項目標並非一蹴可幾，需要時間。

他提到，英國能源、航運、保險、金融等產業的業界代表曾告訴他，除非對航行安全有足夠信心，否則他們不會讓船舶使用荷莫茲海峽。施凱爾說，這也是為什麼英國政府要「日以繼夜」推動海峽重啟。

荷莫茲海峽遭實質封鎖帶動國際石油和天然氣價格攀升。施凱爾今天在國會提到，英國民眾已受夠能源帳單金額因為各種他們無法控制的國際事件而節節上升，政府因此將加速大幅推動英國取得「能源自主」，這是讓英國得以擺脫石油和天然氣價格大幅波動之害的唯一解方。

據英國政府規劃，除了加速發展在地可再生能源，興建核能小型模組化反應爐（SMR）也是減少對石油和天然氣依賴、增進能源自主的方法。

另一方面，曾在國會多次強力批判美國總統川普（Donald Trump）的英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）今天呼籲施凱爾，取消國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）月底對美國的國是訪問。

戴維說，川普曾威脅伊朗，揚言「一整個文明將在一夕之間滅亡」，他從未料到會有美國總統說出這樣的話，這些詞句正是提醒各界川普有多麼魯莽、不道德、罔顧國際法，稱不上是英國的朋友，更不是自由世界的領袖，而是既危險又腐敗的黑幫分子，英國該以對付黑幫流氓的方式對待川普。

戴維指出，他相當擔憂川普將再次發表不當言論或有不當行為，而英國國王卻被迫與川普同台，政府不應陷國王於這樣的處境。

施凱爾回應，英美關係十分重要，而英國君主對外建立的紐帶可享有長年影響力。查爾斯三世赴美訪問是為慶賀美國獨立建國250周年、紀念英美歷來雙邊關係，出訪計畫不變。

不過，施凱爾也提到，川普的「文明滅亡」言論是項錯誤，相當於恐嚇伊朗平民，而伊朗平民已在伊朗政權之下，承受難以估量的創傷多年，「我絕對不會使用這樣的言詞」。

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