我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下機後如何盡快取得行李 旅遊專家提供這5招

這家美國連鎖超市400多種商品降價

埃及近期地震活躍 官方示警「危險」強化防範

中央社開羅5日專電

埃及近期地震頻繁，最高曾到達芮氏規模6.4，所幸未發生破壞性影響。埃及環境部長3日示警，埃及正面臨活躍地震活動和劇烈環境變化，呼籲民眾時刻保持警覺和防範。

埃及國家天文與地球物理研究所（National Research Institute of Astronomy and Geophysics）6月3日公布，國家地震監測網在當日淩晨2時17分測到1次芮氏規模5.8地震，震源深度62公里。

地震震央位於土耳其東南方偏南129公里處。最靠近震央的埃及城市是東部西奈半島地中海海岸線的阿里什（Arish），震央距離阿里什北邊500公里。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，埃及大開羅地區、三角洲地區、亞歷山大港都有震感。所幸截至目前暫無人員傷亡和財產損失回報。

埃及環境部長佛耶德（Yasmine Fouad）3日公開示警，埃及正面臨活躍的地震活動，並已進入「危險」階段，敦促各方持續做好應對準備。

佛耶德說，最近埃及地震活動異常頻繁，顯示埃及正在經歷紀錄上未曾發生過的異常地球物理事件。因此，埃及政府已設立中央危機管理機構，並制定全面策略來應對此類環境變化。

埃及近期頻發的地震還包括，5月14日凌晨1時，北邊地中海的馬特魯港（Matrouh）以南421公里處發生芮氏規模6.4地震；5月22日清晨6時，馬特魯以北499公里處發生6.2地震。埃及國家地震網後續還記錄到7次餘震，但均低於3.5。

埃及位於非洲板塊和阿拉伯板塊的交界處，整體而言地震活動相對較少，紅海沿岸和西奈半島靠近板塊分界線，屬於弱至中等地震活動區。另外，埃及北部因靠近地中海東部地震帶，較可能受希臘和土耳其兩地強震的間接影響。

佛耶德補充說，雖然地震並非由氣候變遷直接引起，但海平面上升可能會導致地震活動頻率增加，且埃及的天氣現象變化已變得更加強烈和頻繁。佛耶德斷言，全球性氣候變遷問題已改變了埃及的天氣模式。

5月31日，埃及北海岸城市，也是埃及第2大城市的亞力山卓（Alexandria）遭遇罕見的強風及強烈的雷暴和冰雹，當時風暴吹倒樹木和電線桿，造成多盞路燈損壞，且多條道路淹水和大規模停電，全市居民陷入一片恐慌。很多人在社群媒體上發布驚悚畫面，當天地方政府也宣布進入緊急狀態。

埃及紅新月會（Egyptian Red Crescent）3日發出緊急指示，要求民眾避免靠近過於老舊或已經出現裂縫的建築物。

根據資料，1992年開羅曾經歷一場造成500人死亡的規模5.8地震，雖非強震，但由於開羅市中心多老舊建築且人口稠密，釀成嚴重災害。

另外，目前已知埃及經歷過最強烈的地震是1995年的規模7.3地震，震央位於西奈半島和沙烏地阿拉伯西部邊境的狹長水域間，紀錄有8人死亡。

埃及 地震 氣候變遷

上一則

川普稱普亭矢言報復烏克蘭 俄無人機襲烏至少釀5死

下一則

哈瑪斯：準備好就加薩停火進行新一輪談判

延伸閱讀

川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切

川普新旅行禁令引發衝擊 非洲聯盟關切
巴基斯坦連續地震 216囚犯趁夜間逃獄 警擊斃1人逮回78人

巴基斯坦連續地震 216囚犯趁夜間逃獄 警擊斃1人逮回78人
愛琴海地區規模5.8強震至少7人受傷 希臘土耳其多地震感

愛琴海地區規模5.8強震至少7人受傷 希臘土耳其多地震感
埃及劉德華

埃及劉德華

熱門新聞

一名英國航空的空服員在飛機上失控。圖為一架英航飛機起飛示意圖，非新聞當事航班。（路透）

英航空服員在機上「全裸跳舞」 被綁在頭等艙從舊金山飛到倫敦

2025-06-01 02:50
烏克蘭安全局消息來源提供的影片顯示，一架烏克蘭無人機深入俄羅斯境內，襲擊俄軍飛機。 (美聯社)

烏版木馬屠城 俄41架戰略轟炸機被毀損失70億美元

2025-06-01 16:29
南韓總統當選人李在明在確定當選之前前往支持者集會，向支持者發表談話。（中央社）

南韓總統李在明就職 美祝賀訊息藏「這用詞」反映川普對中國真實立場

2025-06-04 06:10
南韓總統李在明4日與妻子金惠京抵達就職典禮現場。（美聯社）

反對夫從政到南韓第一夫人 她對李在明第一印象是顯老

2025-06-04 02:50
俄羅斯伊爾庫次克州空軍基地被轟炸後的衛星圖像。（路透）

神秘夫婦參與烏克蘭空襲？俄追緝前DJ與情色小說作家

2025-06-03 14:13
烏克蘭今天表示，從水下對克里米亞大橋引爆一枚炸彈。圖為烏克蘭安全局公布畫面顯示，爆炸威力導致水面上迸射出水花，碎屑隨之飛濺。歐新社

克里米亞大橋再遇襲 烏克蘭：這次從水下引爆炸彈

2025-06-03 10:22

超人氣

更多 >
她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元

她去好市多從一個月一次改為三周一次 每個月省下200元
馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上
川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制
川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」
川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國

川習通話後 川普貼文：習近平邀請我訪問中國