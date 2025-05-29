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蘇丹首都爆發霍亂疫情 2天內奪70命

中央社蘇丹蘇丹港29日綜合外電報導
蘇丹喀土穆25日停水，民眾到供水地點用容器取水。美聯社
蘇丹喀土穆25日停水，民眾到供水地點用容器取水。美聯社

蘇丹衛生官員今天表示，首都喀土穆（Khartoum）爆發霍亂疫情，2天內已經奪走70條人命。隨著基本服務系統崩潰，首都正遭逢一場迅速蔓延的流行病。

法新社報導，喀土穆州（Khartoum State）衛生廳表示，昨天通報了942例新增感染病例以及25例死亡病例，前天則有1177例新增病例與45例死亡病例。

在這波感染飆升前幾周，據稱由蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）發動的無人機攻擊，導致首都供水和供電系統癱瘓。

軍方支持的政府上周宣布，已將「快速支援部隊」戰鬥人員從他們在喀土穆州的最後據點逐出。兩個月前，政府才從這些準軍事部隊手中奪回首都核心區。

過去2年大部分的時間，大喀土穆地區（Greater Khartoum）淪為戰場，住房和基礎設施遭嚴重破壞。

這波霍亂疫情對原本已不堪負荷的醫療體系帶來更多的壓力。

聯邦衛生部在截至27日當周通報172例死亡病例，其中90%位於喀土穆州。

當局表示，住在隔離中心的病人89%逐漸康復；但示警，在環境條件惡化下病例飆升。

蘇丹正規軍與準軍事組織之間的戰爭已經造成數萬人死亡、1300萬人流離失所，聯合國將其形容為全球最嚴重的人道危機。

在雙方交戰的主要戰地，高達90%的醫院因戰火被迫停擺，無法提供服務。

疫情 聯合國

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