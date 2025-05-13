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泰國前總理戴克辛入監不到1天就保外就醫 總理為父辯護

中央社曼谷13日專電
泰國前總理戴克辛(左)與擔任現任總理的女兒貝東塔。(美聯社資料照)
泰國前總理戴克辛(左)與擔任現任總理的女兒貝東塔。(美聯社資料照)

泰國前總理戴克辛返國入監不到1天就保外就醫，最高法院要調查過程，泰國醫療協會認為醫生報告和實際狀況不符，戴克辛的女兒、總理貝東塔今天為父親辯護表示，父親當時的確生病。

最高法院政治職務人員刑事案件審判庭4月30日決定立案調查戴克辛的發監過程是否公平合法，以及戴克辛是否獲得特別待遇。根據泰國法律，當對發監過程合法性有質疑時，法院有權發起尋找事實的程序。

因此審判庭要求相關單位如檢察總長辦公室、矯正署、警察醫院和曼谷監獄在30天內提交說明，並安排6月13日舉行聽證會。

在最高法院決定調查戴克辛保外就醫過程後，泰國醫療協會（Medical Council of Thailand）認為牽涉其中的2位醫生的報告和戴克辛實際狀況不符合，因此暫停2人執業，第3位醫生則是在實際檢查戴克辛狀況前就發出轉院通知，因此被協會發出警告信。

泰國醫療協會的決定在政壇引起不小風波，泰國公視（Thai PBS）報導，戴克辛的女兒、泰國總理貝東塔今天被媒體問及此事表示，戴克辛在保外就醫期間的確生病，戴克辛返回泰國前感染了COVID-19，而且有外國醫生的診斷證明。

貝東塔表示，目前她和戴克辛無法做什麼，但是他們已經準備好所需的事實和證據為自己辯護。這是泰國醫療協會做出決定後，貝東塔首次公開發言為戴克辛說話。

今年75歲的戴克辛於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國2023年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛同年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。

戴克辛隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，已在2024年2月18日離開警察醫院回到家中休養，8月18日提前終止假釋，完成服刑，成為自由人。

泰國 高血壓 聯合國

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