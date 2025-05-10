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川普：美國徹夜斡旋下 印巴同意全面立即停火

印巴外交高層 證實兩國停火

編譯江昱蓁／即時報導
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隨著印巴情勢緊張，印度加強重要據點的臨檢。(歐新社)
隨著印巴情勢緊張，印度加強重要據點的臨檢。(歐新社)

在美國總統川普於社群媒體真實社群上宣布印巴同意全面且立即停火後，巴基斯坦外長達爾10日也在社群媒體Ｘ發文證實，「巴基斯坦與印度同意立即停火」。

達爾除表示兩國同意立即停火外，也說「巴基斯坦始終致力於在不損害國家主權與領土完整的前提下，維護區域的和平與安全」。

印度外交部次長唐勇勝也證實，巴國參謀長主動致電印度官員，雙方同意停火。「雙方同意自印度標準時間17時（美東時間7時30分）起，停止一切陸海空的軍事行動與交火。雙方已下達指示，確保此一共識生效。兩國軍方將於12日中午12時再次通話」。

半島電視台則引述美國國務卿魯比歐說法，指出印巴已同意立即停火，並將於「中立地就一系列重大議題進行會談」。

盧比歐在Ｘ透露，過去48小時內，他與副總統范斯密集地與印巴官員接觸，其中包括印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏立夫、印度外長外交部長蘇杰生、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾、印度國家安全顧問多瓦爾及巴國國安顧問馬利克。

他說，「我們讚賞莫迪與夏立夫在選擇和平之路上展現的智慧、審慎與領導風範」。

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