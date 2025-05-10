印巴外交高層 證實兩國停火

隨著印巴情勢緊張，印度加強重要據點的臨檢。(歐新社)

在美國總統川普於社群媒體 真實社群上宣布印巴同意全面且立即停火後，巴基斯坦 外長達爾10日也在社群媒體Ｘ發文證實，「巴基斯坦與印度 同意立即停火」。

達爾除表示兩國同意立即停火外，也說「巴基斯坦始終致力於在不損害國家主權與領土完整的前提下，維護區域的和平與安全」。

印度外交部次長唐勇勝也證實，巴國參謀長主動致電印度官員，雙方同意停火。「雙方同意自印度標準時間17時（美東時間7時30分）起，停止一切陸海空的軍事行動與交火。雙方已下達指示，確保此一共識生效。兩國軍方將於12日中午12時再次通話」。

半島電視台則引述美國國務卿魯比歐說法，指出印巴已同意立即停火，並將於「中立地就一系列重大議題進行會談」。

盧比歐在Ｘ透露，過去48小時內，他與副總統范斯密集地與印巴官員接觸，其中包括印度總理莫迪、巴基斯坦總理夏立夫、印度外長外交部長蘇杰生、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾、印度國家安全顧問多瓦爾及巴國國安顧問馬利克。

他說，「我們讚賞莫迪與夏立夫在選擇和平之路上展現的智慧、審慎與領導風範」。