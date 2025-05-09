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新教宗良14世首場彌撒 期許教會照亮世界暗夜

中央社梵蒂岡9日綜合外電報導
羅馬天主教新任教宗良14世今天在梵蒂岡主持上任以來的首場彌撒並講道。美聯社
羅馬天主教新任教宗良14世今天在梵蒂岡主持上任以來的首場彌撒並講道。美聯社

羅馬天主教新任教宗良14世今天在梵蒂岡主持上任以來的首場彌撒並講道，他表示希望自己當選教宗，能協助天主教教會為「這個世界的暗夜」帶來光明，成為日益明亮的燈塔。

影片來源：youtube/Vatican News

根據梵蒂岡的轉播影像，教宗良14世（Pope Leo XIV）在西斯汀教堂（Sistine Chapel）的首次彌撒講道中指出，「上帝透過你們的選舉召喚我」擔任教會「忠誠的管理者」，好讓教會成為「航行於歷史洪流中的救贖方舟，以及照亮這世界暗夜的燈塔」。

良14世是史上首位美籍教宗，他還告訴樞機主教，教會的身分認同應該建立在信徒的聖潔上，而非「建築的宏偉壯麗」。

美聯社報導，教宗良14世在他首次彌撒開始時，以英文向樞機主教致詞，他向樞機主教表示「你們召喚我來背負十字架並接受祝福」，並請求他們協助自己傳揚天主教信仰。這是教宗首次以英語公開發表講話。

法新社報導，彌撒開始前，教宗良14世進入西斯汀教堂，他身穿鑲金邊的白色教宗長袍，手持教宗權杖，不時停下來問候樞機主教。

梵蒂岡當地時間今天上午11時（美東時間9日上午5時），現年69歲的良14世抵達西斯汀教堂與樞機主教舉行私人彌撒，並以教宗身分發表他備受期待的首場講道，期間由梵蒂岡進行轉播。

教宗良14世近日的行程，包含今日的彌撒、11日中午12時帶領信眾誦唸天皇后喜樂經（Regina caeli）以及12日上午10時在教廷與記者會面，他的一言一行都將備受關注。

良14世是在芝加哥出生，本名為普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）。樞機主教昨天在梵蒂岡西斯汀教堂召開樞密會議（conclave），選出他擔任第267任教宗，成為全球14億天主教徒的精神領袖。

梵蒂岡今天透過聲明表示，教宗良14世已批准所有教廷高階官員暫時續留現職。這讓教宗在宣布最終人事任命前，有時間可做出決定。

教宗負責任命所有教廷高階官員，其任期皆為5年。新教宗通常會先延續現任官員的職務，至少一開始是如此，之後再決定是否對關鍵職位進行人事異動。

教宗 梵蒂岡 芝加哥

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