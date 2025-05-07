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仿效選教宗噴黑煙白煙 天主教女性團體燒粉煙籲重視性平

中央社羅馬7日綜合外電報導
天主教婦女團體 Women's Ordination Conference 的成員7日手持粉紅色煙火，呼籲天主教會中的婦女平等。（路透）
天主教婦女團體 Women's Ordination Conference 的成員7日手持粉紅色煙火，呼籲天主教會中的婦女平等。（路透）

女性被排除在選舉新教宗的樞密會議之外，更廣泛一點來說，是被排除在天主教會整體全球神職人員之外；但現在，一些天主教會的女性下定決心，要讓她們的聲音被大家聽到。

法新社及美國國家廣播公司（NBC）報導，在俯瞰聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）以及梵蒂岡的一處山丘公園中，天主教女性團體「婦女按立會議」（Women's Ordination Conference）成員用信號彈燒出粉紅色煙霧，要求允許女性尋求聖職。

英國劍橋（Cambridge）閔稼茲研究所（Wijngaards Institute）的杜格能（Miriam Duignan）表示：「我們對樞機主教們說，你們不能一直忽視50%的天主教人口，你們不能進入上鎖的房間，在沒有一半教會成員參與的情況下討論教會的未來。」

杜格能表示：「無論他們選出誰，都要有足夠勇氣來妥善解決包容女性的問題，因為到目前為止，即使是教宗方濟各（Pope Francis），也還沒有解決這個問題。」

2011年，杜格能試圖進入梵蒂岡遞交請願書，力挺一位支持這項志業的神職人員後，遭到短暫拘留。

如果今天這場活動在梵蒂岡舉行，肯定也會遭遇同樣的命運。

杜格能說：「我們每次去聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）都會被警察拘留…我們也肯定不會被邀請參加樞密會議（Conclave）。」

「接下來幾天，這133名男性唯一能見到的女性，就是為他們打掃房間、送上餐點與整理房間的修女。」

樞機主教們今天在西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行閉門會議，預計將持續討論數天並進行多輪投票，期間不會聽取任何女性的意見。

在今天樞密會議首日，與會樞機將投票1次；其後的日子則將在上午和下午各舉行2次投票。

若有候選人贏得當選所需的2/3選票，也就是至少89票，則將選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；若未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囪冒出黑煙。

在白煙升起，宣布結果之前，他們唯一能看到的女性就是在聖馬塔之家（Casa Santa Marta）做飯、打掃、為他們服務的修女。

女性已經開始在全球教會中擔任一些高階的平信徒教友（Lay）角色，這一進程在方濟各領導下有所加快。

但即使是學習神學和教會事工，也不得擔任神職人員，且只有神職人員，才當得上教會最高領導職。

杜格能說：「是的，教宗方濟各提拔了一些女性擔任重要職務，但她們的地位和權威總是低於男性。」

「即使是這個房間裡最年輕的神職人員，也是最年長、更有經驗的女性的上司。」

活躍人士表示，在中世紀改革之前的早期教會，女性在禮拜中扮演平等的角色，杜格能說，「今天下午進入西斯汀教堂的男士們知道這一點，而他們不想讓其他人知道這件事」。

「婦女按立會議」執行董事麥克爾維（Kate McElwee）認為，這種情況不公正，也是教會的「危機」。

她說：「全世界或許是在等白煙或黑煙的同時，我們施放粉紅煙霧，希望教會有一天能平等地歡迎女性。」

教宗 梵蒂岡 方濟各

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