路透：享亞洲方濟各美譽 菲籍樞機是教宗熱門人選

菲律賓籍樞機主教塔格萊（Luis Antonio Tagle）。路透

羅馬天主教的樞機主教們將自本月7日起召開教宗 選舉樞密會議，路透報導，有「亞洲方濟各 」（Asian Francis）美譽的菲律賓籍樞機主教塔格萊是下任教宗的熱門人選之一。

路透報導，塔格萊（Luis Antonio Tagle）如同出身阿根廷 的已故教宗方濟各（Pope Francis），都來自遠離天主教會傳統權力基地歐洲的國家，且帶著局外人的觀點來到羅馬。

將塔格萊列入非官方教宗候選名單的一些人士透露，如果具有選舉權的樞機主教在7日展開的樞密會議（Conclave）中，為堅定延續方濟各的進步精神而盡可能尋找與他類似的人，那麼塔格萊將是繼任方濟各的不二人選。

若塔格萊獲選為教宗，這可能是向全球14億天主教徒表明，樞機主教們希望推進方濟各促使教會向現代世界敞開的願景，而非選出可能推翻他任內一些改革措施的繼任者。

這也代表塔格萊的樞機主教同僚已不在意外界對他管理能力的質疑。

天主教神職人員艾芳索（Emmanuel Alfonso）曾是塔格萊的學生並與他相識數十年，艾芳索說：「他（塔格萊）將代表教宗方濟各作為的延續。從關愛窮人、平易近人等方面來看，他像極教宗方濟各。」

塔格萊的外表比實際年齡67歲更年輕，他喜歡別人用他的小名奇托（Chito）稱呼他。

方濟各約於5年前任命塔格萊領導現在名為福音傳播部（Dicastery for Evangelization）的教廷部會，為他增添外界看來有助他成為教宗候選人的經歷，這個職位也使他對開發中國家的當地天主教會擁有龐大影響力。

不少樞機主教早已與塔格萊有私交，且許多人可能將出身亞洲的教宗視為一大吸引力，因為教會領袖認為亞洲是促進信仰人口成長的重要地區。

此外有別於方濟各，塔格萊是享譽全球的神學家，這可能有助他獲得溫和派樞機主教的選票，他們對方濟各在世時的部分即興發言感到憂心，一些人稱這些言論會對天主教教義造成混淆。