我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：習近平真正考驗非貿易戰 而是內部經濟問題

Meta微軟財報激勵 史指連八升 那指收復關稅宣布後所有跌幅

捷克「燒女巫節」象徵驅寒避邪 百年傳統熱鬧不減

中央社記者劉郁葶布拉格1日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
捷克「燒女巫節」（Čarodějnice）是流傳數百年的有趣傳統，人們在4月30日傍晚點燃篝火，將象徵冬天與黑暗力量的女巫人偶焚燒殆盡。中央社
捷克「燒女巫節」（Čarodějnice）是流傳數百年的有趣傳統，人們在4月30日傍晚點燃篝火，將象徵冬天與黑暗力量的女巫人偶焚燒殆盡。中央社

每年4月30日，捷克各地會舉行「燒女巫」活動。人們點燃熊熊篝火，焚燒用稻草、樹枝製成的女巫人偶，象徵驅除寒冷與邪惡。

燒女巫節（Carodějnice）是捷克流傳數百年的傳統，人們在4月30日傍晚點燃篝火，將象徵冬天與黑暗力量的女巫人偶焚燒殆盡，吸引群眾圍觀。記者現場目睹，在女巫人偶倒下、化為灰燼那刻，眾人歡呼鼓掌，場面熱鬧非凡。

慶祝活動通常從下午直到深夜，有遊行、音樂、各式小吃攤與火舞表演，不少人打扮成女巫來參與。家庭成員聚在一起，圍著火堆烤傳統香腸（špekáček），是老少咸宜的家庭活動。

雖然名為「燒女巫節」，但這個節慶與17世紀的「女巫審判」並無關聯，也非斯拉夫的古老儀式。

學者研究，它源於德國中世紀晚期，與德國的「聖沃爾普加之夜」（Walpurgisnacht）密切相關。

聖沃爾普加（Saint Walpurga）是一位8世紀的女修道院長，相傳她對抗過害蟲、狂犬病、百日咳與女巫，因此受德國民間尊敬，驅邪祈禱時常向她祈求庇佑。

根據傳說，冬季賦予女巫與邪靈強大的力量；4月30日晚上，正是女巫舉行盛大聚會的時刻。由於女巫害怕火焰與熱氣，人們相信只要燃起熊熊大火，便能驅離她們。

雖然「燒女巫節」已有數百年歷史，但近年來也引起部分反對聲浪。女性主義者指出，焚燒女巫人偶的儀式，儘管看似無害，仍可能延續對女性的恐懼與排斥，以及淡化歷史上歐洲社會對「異己」女性施加的壓迫。

另外，環保團體也關切各地篝火活動帶來的空氣污染，與潛在火災風險。捷克氣象局與消防單位提醒，若遇強風或乾旱天候，依法禁止焚火行為，以維護公共安全。

儘管如此，「燒女巫節」作為捷克春季傳統儀式，至今仍深受各年齡層喜愛。這場融合歷史、文化與社交意義的節慶，讓人們在火光搖曳中驅散餘寒，共同迎接新季節到來。

4月30日是捷克「燒女巫節」。根據傳說，由於女巫害怕火焰與熱氣，人們相信只要燃起...
4月30日是捷克「燒女巫節」。根據傳說，由於女巫害怕火焰與熱氣，人們相信只要燃起熊熊大火，便能驅離她們。中央社

德國

上一則

澤倫斯基稱美烏礦產協議是真平等 克宮保持沉默

延伸閱讀

捷克復活節柳鞭打臀 幽默互動？身心不適？掀性別論戰

捷克復活節柳鞭打臀 幽默互動？身心不適？掀性別論戰
德國大麻合法1周年 柏林海關：攜帶入境仍面臨刑事訴訟

德國大麻合法1周年 柏林海關：攜帶入境仍面臨刑事訴訟
紀念納粹屠殺受害者 捷克朗讀受害者名字重建尊嚴

紀念納粹屠殺受害者 捷克朗讀受害者名字重建尊嚴
捷克銀礦世遺小鎮 啟發電玩「天國降臨：救贖2」靈感

捷克銀礦世遺小鎮 啟發電玩「天國降臨：救贖2」靈感

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
加拿大人似乎對赴美旅遊興致缺缺，取而代之的是墨西哥等其他目的地。(新華社)

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

2025-04-30 20:59
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。（路透）

南韓大選震撼彈 總統候選人李在明無罪判決遭撤銷

2025-05-01 04:25
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

臨近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子
火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠

火爆台北60年 好市多上架「阜杭豆漿」價格超實惠
白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一

白鹿「臨江仙」6大看點 于正放話「全新物種」挑戰今年第一
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要