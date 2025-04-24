我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

大型科技股帶動 史指那指大漲逾2% 道指升近500點

教宗方濟各喪禮4/26舉行 教廷：130外國代表團參加

中央社梵蒂岡24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
信徒24日湧入聖伯多祿大教堂，向教宗方濟各致敬。美聯社
信徒24日湧入聖伯多祿大教堂，向教宗方濟各致敬。美聯社

教廷今天表示，包括約「50位國家元首及10位在位君主」在內，至少有130個外國代表團將參加教宗方濟各（Pope Francis）26日的喪禮。

生於阿根廷的教宗方濟各因中風，21日安息主懷，享壽88歲。他的靈柩目前在聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）供民眾瞻仰遺容，26日則將在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉行喪禮。

法新社報導，教廷表示：「目前已有130個代表團確認參加教宗方濟各的喪禮。」

喪禮結束後，教宗的靈柩將送往他生前常去的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major），接著埋入地下，墓碑僅簡單刻上「方濟各」的拉丁文Franciscus。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）宣布，教宗方濟各墓最早將於27日上午對大眾開放。

經官方確認，26日將出席教宗喪禮的政要包括美國總統川普（Donald Trump）伉儷、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）伉儷以及歐洲多國君主及政府首長等。亞洲國家方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）伉儷亦將出席。

台灣總統賴清德指派前副總統陳建仁擔任總統特使，赴教廷出席教宗喪禮。

教宗 方濟各 中風

上一則

俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我

延伸閱讀

教宗選舉5/5後登場 人數超額、名單多元引熱議

教宗選舉5/5後登場 人數超額、名單多元引熱議
教宗醫療團隊負責人：方濟各臨終前未受過多痛苦

教宗醫療團隊負責人：方濟各臨終前未受過多痛苦
教宗葬禮 賴總統派陳建仁任特使 惹「降級」質疑

教宗葬禮 賴總統派陳建仁任特使 惹「降級」質疑
方濟各的十字架：當信仰邁向現代

方濟各的十字架：當信仰邁向現代

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
教宗方濟各。（美聯社）

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

2025-04-21 04:45

超人氣

更多 >
馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水

川普打得贏美中貿易戰？新加坡外交官潑冷水