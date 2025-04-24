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教宗選舉5/5後登場 人數超額、名單多元引熱議

中央社梵蒂岡24日專電
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信徒們在聖階跪拜而上，前往瞻仰教宗方濟各的遺體。(路透)
信徒們在聖階跪拜而上，前往瞻仰教宗方濟各的遺體。(路透)

教宗方濟各葬禮26日舉行，備受關注的下屆教宗選舉將在5月5日後登場。此次不僅傳出的熱門名單多元，具選舉權的樞機數量也多達空前的135人，超出宗座憲章規定的120人上限，如何解決引發熱議。

全球樞機主教正從世界各角落趕往齊聚羅馬，教廷新聞室表示，今天上午舉行第3次樞機主教全體會議，共有113位樞機主教出席，仍有多位未抵達。下次樞機主教會議將在明天上午舉行，教宗方濟各的葬禮流程細節也預計在明天正式公布。

教宗方濟各（Pope Francis）生前自稱每日必讀的羅馬「訊使報」（Il Messaggero）今天報導，樞機選舉人數是教宗方濟各留下懸而未決的問題之一，依照先教宗保祿六世（Paul VI）設立的規範，樞機選舉人數上限最多120人，但目前具選舉權的樞機人數有135人，即使有2位樞機已因健康問題表達不克參加，仍有133人。

教廷尚未正式公布下屆教宗選舉的樞密會議（Conclave）舉行時間，但依規定要舉行9日紀念彌撒，最後一場彌撒是5月4日。因此推估教宗選舉會議應落在5月5日到10日之間。

梵蒂岡官網數據顯示，目前有135位未滿80歲的樞機主教具有選舉權。樞機主教坎尼札瑞斯（Antonio Cañizares）與普吉奇（Vinko Puljić ）已表達因健康因素不克參加。

另有被排除參加教宗選舉會議的樞機主教正力爭投票權。曾任教廷冊封聖人部部長的樞機主教貝丘（Angelo Becciu），2020年因涉入梵蒂岡倫敦房產交易醜聞，宣布請辭及放棄樞機相關權力，目前未被教廷列為選舉人。但貝丘近日向媒體表示，他已向梵蒂岡提出申訴，他認為自己有合法選舉權。

訊使報指出，宗座憲章第33條明定，「擁有選舉權的樞機主教不能超過120人。」因此近日樞機主教全體會議應會討論這個問題，決定是否要打破憲章規定的人數限制；假設要執行投票人數上限管制，則有可能「按資歷」決定，最新被任命的13位樞機將被排除投票權。

報導指出，後勤住宿問題也讓梵蒂岡行政人員傷透腦筋，因為樞密會議在梵蒂岡內西斯汀教堂舉行，為遵守嚴格保密程序，所有出席樞機主教理應都下榻在梵蒂岡內的聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），這也是教宗方濟各生前的居處。

報導說，教宗方濟各逝世後，他在聖瑪爾大之家居住的201號套房已封閉，聖瑪爾大之家的房間不足以提供133位樞機居住，過多的樞機主教要下榻在梵蒂岡城內何處，成為棘手難題。

教宗 梵蒂岡 方濟各

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