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教宗醫療團隊負責人：方濟各臨終前未受過多痛苦

中央社梵蒂岡24日綜合外電報導
教宗方濟各在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療團隊當時已無能為力。圖為教宗方濟各的醫療團隊3月29日在等待接受記者採訪。(美聯社)
教宗方濟各在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療團隊當時已無能為力。圖為教宗方濟各的醫療團隊3月29日在等待接受記者採訪。(美聯社)

教宗方濟各醫療團隊負責人阿菲利在今天刊載的訪談中表示，方濟各21日上午意外中風後，在沒有承受過多痛苦的情況下離世，醫療團隊當時已無能為力。

路透報導，教宗方濟各（Pope Francis）今年稍早因罹患雙側肺炎而住院5周，治療工作由羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital）醫師阿菲利（Sergio Alfieri）負責。

阿菲利表示，他於21日清晨5時30分左右接到電話，被要求迅速前往梵蒂岡，他約於20分鐘後抵達。

他告訴義大利「晚郵報」（Corriere della Sera）：「我進入（方濟各）他的房間，他雙眼是睜開的。我確定他的呼吸沒問題，然後試著叫他的名字，但是他沒有反應。」

阿菲利說：「那時我知道已經無法再做什麼，他已經處於昏迷狀態了。」

他在另一場與義大利「共和報」（La Repubblica）的訪談中談到，當時在教宗旁邊的一些官員建議立刻將他送回醫院。

阿菲利說：「他可能會在途中過世。（如果）做電腦斷層掃描，我們將獲得更精確的診斷，但也僅只於此。這是會讓你在1小時內失去意識的其中一種中風。」

儘管方濟各治療雙側肺炎時就曾一度病危，他的逝世仍讓外界震驚。他在20日復活節當天，才乘坐敞篷白色教宗座駕進入聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）向歡呼的群眾致意，似乎顯示他的康復過程相當順利，未料隔天傳出與世長辭，享壽88歲。

方濟各 教宗 義大利

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