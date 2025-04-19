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泰國不動產開發商爭相蓋豪宅 要吸引外國有錢買家救房市

編譯易起宇／綜合外電
泰國曼谷許多地方都可見到興建中的豪宅建案。(路透)
泰國曼谷許多地方都可見到興建中的豪宅建案。(路透)

泰國不動產開發商正爭相興建新的豪宅，希望利用不斷湧入的富有外國買家，來減輕受到的整體國內房市放緩打擊。

日本媒體報導，泰國不動產開發商Raimon Land，正在距離曼谷空鐵彭蓬站（Phrom Phong）步行約10分鐘的地方，興建四棟豪宅，每棟豪宅高達七層，樓地板面積從2,300至2,700平方公尺，售價8.8億泰銖（約2635萬美元）起，預計最快2027年完工。

董事長孔恩表示，泰國國內正在以空前速度興建豪宅。看準這項成長中的需求，公司從現在到2027年將投資110億泰銖在曼谷和其他泰國各地，並計畫和土地持有者成立合資公司，以便以更低廉價格取得更多建地。

另一家開發商尚思瑞（Sansiri），也計畫要在今年底前擁有總價值190億泰銖的可銷售豪宅，比去年底時高出一倍。該公司目前已有四個建案正在銷售。

除了當地開發商外，日本開發商也正看上泰國市場。三井不動產去年底和尚思瑞合作開發豪宅，三菱地所也加入AP（Thailand）的頂級公寓開發案，野村不動產則和Origin Property合作。

這些豪宅建案大多都是面向富有外國買家。外籍人士去年在泰國購買了1萬4753戶公寓，數量和2023年差不多，但比2022年增加26%。

中國買家買了其中5,670戶，遠超過其他國家。外界認為，在中國內部經濟減弱和政府加強監視之際，愈來愈多中國富有人士移居到曼谷或其他海外地方。俄羅斯和緬甸的富有人士也被認為透過泰國將資產移至海外。

開發商聚焦豪宅一部分是為了因應泰國整體房市減弱。據Government Housing Bank，去年泰國房屋銷售下滑約5%至34.8萬戶，尤其價格介在300萬至500萬泰銖的房子最受衝擊。

不過，外國富有買家買房通常是做為投資，這代表著豪宅部門的快速成長可能形成泡沫，並最終破滅。3月衝擊泰國和緬甸的地震也可能抑制需求。

泰國 緬甸 日本

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