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泰馬領導人會面 同意協助緬甸賑災與人道援助

中央社曼谷17日專電
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馬來西亞首相安華（左）17日訪問泰國，並和泰國總理貝東塔（右）會面，雙方同意協助緬甸應對災難及相關人道援助。（中央社）
馬來西亞首相安華（左）17日訪問泰國，並和泰國總理貝東塔（右）會面，雙方同意協助緬甸應對災難及相關人道援助。（中央社）

馬來西亞首相安華今天和泰國總理貝東塔會面，雙方同意協助緬甸應對災難及相關人道援助；貝東塔認為，地震凸顯與緬甸保持互動的重要性，相關各方的參與有助於推動緬甸局勢正向發展。

安華（Anwar Ibrahim）今天和明天訪問泰國，今天下午在泰國總理府和貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面。

緬甸在3月28日發生大地震，泰國也受到影響，泰國總理府會後發布新聞稿指出，貝東塔感謝馬來西亞關切泰國地震災情，並讚賞馬來西亞迅速調解對緬甸的人道援助行動。

泰國和馬來西亞在會中同意合作，協助緬甸應對災難及相關的人道援助；貝東塔強調，地震再次凸顯與緬甸保持互動的重要性，她相信相關各方的參與，將有助於推動緬甸局勢正向發展，這也符合東協5點共識。

兩國領導人也就美國關稅政策交換意見，雙方同意有必要在國家層級及地區層級加強合作，以應對來自美方的稅收措施，並希望東南亞國家國協（ASEAN）各國能在東協架構下共同尋求對所有成員國都有利的解決方案。

安華隨後前往位於曼谷市區的飯店和貝東塔的父親、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）與緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會面。

馬來西亞為今年東協主席國，安華邀請戴克辛擔任他的顧問，協助解決東協的問題。

安華日前表示這場會議是從人道主義的立場出發，討論賑災的議題，以及協助調停緬甸軍政府和各地方武裝勢力之間的停火協議。

2021年緬甸軍方發動政變後，東協禁止緬甸軍政府高階官員參與東協會議。安華表示，今天的會面並不是東協和緬甸軍政府之間正式的會議。

緬甸 泰國 地震

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