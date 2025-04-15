日本首度對科技巨頭開鍘 認定Google違反反壟斷法

日本當局今天說，他們已向美國科技巨頭谷歌（Google）發出禁止令，理由是Google違反反壟斷法。路透

日本 當局今天說，他們已向美國科技巨頭谷歌（Google ）發出禁止令，理由是Google違反反壟斷法。

法新社引述日本媒體報導，這是日本首度向全球科技巨頭發出此類命令，歐洲和美國先前也採取類似措施。

日本公平交易委員會（JFTC）官員中島菜子今天告訴媒體：「我們得出的結論是，Google LLC的行為有可能阻礙公平競爭。」

她說，這個問題「與安卓（Android）智慧手機搜尋功能的執行有關，違反了反壟斷法」。

共同社報導，JFTC認定Google在與智慧手機廠商簽訂的合約中，對安裝Google搜尋應用程式（App ）提供不當優待，故要求變更合約內容並禁止同樣的行為。

據JFTC表示，Google最遲自2020年7月起，就與安裝自家安卓系統的6家廠商簽約，讓手機預載Google Search及瀏覽器Google Chrome等App，並指定將它們置於主畫面，作為允許搭載App商店Google Play的交換條件。

JFTC今天並未宣布任何財務處罰，但中島菜子說，這項命令將增加智慧手機製造商的選擇，這將鼓勵競爭，並使社會受益。

Google日本公司說，對JFTC的調查結果感到「失望」。

公司在聲明中說：「（我們）與日本合作夥伴的協議有助於促進競爭，無可否認地加強他們投資產品創新的能力，從而為消費者提供更多選擇。」