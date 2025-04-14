諾獎得主、拉美文學巨匠尤薩去世 秘魯降半旗

秘魯諾貝爾文學獎得主尤薩在利馬去世，享壽89歲。（路透）

西班牙裔秘魯諾貝爾文學獎得主巴爾加斯．尤薩（Mario Vargas Llosa）13日在利馬去世，享壽89歲。對於尤薩逝世，法媒報導說，這象徵一個時代的結束，即拉丁美洲文學的黃金一代結束，而他是其中最後一位偉大的代表。

秘魯政府宣布4月14日為全國哀悼日，並宣布公共建築降半旗。

巴爾加斯．尤薩出生於秘魯一個中產階級家庭，尤薩的兒子阿爾瓦羅13日在網上發布消息宣布：「我們懷著沉痛心情宣布，我們的父親巴爾加斯．尤薩今天在利馬逝世，他在家人的陪伴下安詳離世。」尤薩的兄弟貢薩洛和姐姐摩根娜也簽署了訃告文。

尤薩家人沒有具體說明他的死因，但自2024年離開馬德里返回利馬以來，這位2010年諾貝爾獎 得主的健康狀況一直很脆弱。

他的孩子們說：「他的去世將令他的家人、朋友和世界各地的讀者感到悲痛，但我們希望他們也能像我們一樣，從他漫長、豐富多彩、碩果累累的一生中找到安慰。」

尤薩家人宣布不會舉行任何公開儀式，並表示尤薩的遺體將被火化。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte） 表示，「他的才智和大量著作將為子孫後代留下永久的遺產。」

西班牙首相桑切斯稱讚說：「西班牙語文學向世界文學大尤薩告別」，他並強調尤薩「創作大量作品，其中許多作品對於理解我們的時代至關重要」。

報導指出，尤薩是親法作家，曾在巴黎生活多年，他的作品已被翻譯成30多種語言。法國總統馬克宏在X向這位「文學天才」致敬，稱他的「祖國」在法國，他的作品「用自由對抗狂熱，用諷刺對抗教條，在世紀風暴面前展現出強烈的理想」。

尤薩以《城市與狗》、《大教堂里的對話》等傑作，以對社會現實的描繪而受到讚賞，但他的保守立場也受到南美知識界的批評。