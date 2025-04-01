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日本2025年度開始 逾4000種食品價格上漲

中央社東京1日綜合外電報導
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日本的新會計年度也就是2025年度今天開始，民間調查公司彙整日本逾4000種食品價格將在4月上漲。圖為顧客在日本東京的一家超市購物。歐新社
日本的新會計年度也就是2025年度今天開始，民間調查公司彙整日本逾4000種食品價格將在4月上漲。圖為顧客在日本東京的一家超市購物。歐新社

日本的新會計年度也就是2025年度今天開始，民間調查公司彙整日本逾4000種食品價格將在4月上漲。而且這波漲價潮可能會持續到夏天，因此日媒形容這是個「漲價的春天」。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本帝國資料調查公司（Teikoku Databank）針對日本國內以食品公司為主的195間公司為對象實施的調查，4月漲價的食品達4225種，是2023年10月之後，睽違1年半左右漲價的食品超過4000種。

漲價的主要食品之中，味噌、佐料等「調味料」達2034種，占最大宗；第二多為罐裝啤酒、咖啡等「酒類與飲料」共1222種；另外，漲價的火腿、香腸、冷凍食品等「加工食品」則達到659種。

根據調查公司表示，許多業者考量原物料成本、人事費與物流費用上升等而漲價。

另外，光是已公布將在今年漲價的食品種類就上看1萬1707種，這個數字已超越2024年全年漲價品項的9成水準。帝國資料調查公司就此分析，「由於人力成本和物流費上升，漲價已成為趨勢，價格將持續上漲且至少持續到夏天」。

另外，根據日本政府農林水產省（相當於農業部）定期彙整並公布日本全國約1000間超市的平均米價，今年3月的米價是去年同期的2倍多。

這項統計顯示，3月17日到23日的1周平均米價，每5公斤含稅要價4197日圓（約28.1美元），較前一周上漲25日圓，且為連續12周上漲。

而2024年同期每5公斤的平均米價為2041日圓（約13.67美元），代表目前的平均米價是去年同期的2倍以上。然而，米的銷售量較去年同期減少7.6%。

日本政府為了抑制米價飆漲而釋出的第一批儲備米糧，已陸續在超市開賣。而日本政府下次調查米價時，價格變動也成為焦點。

除了米價之外，日本的蛋價也受到關注。被當作雞蛋批發價格標準的「JA全農雞蛋」，東京地區3月M號平均價格為每公斤327日圓（約2.2美元），這是自1993年開始統計以來，3月之中第二昂貴的價格。

而其他地區相同規格的每公斤蛋價已超過300日圓（約2美元），其中包含大阪地區、名古屋地區、福岡地區，與今年2月相比，前述地區的蛋價上漲最多16日圓。

農林水產省說明，這是因為今年2月初前相繼發生禽流感，導致雞蛋供給量下滑。

而東京地區的雞蛋批發平均價格從去年夏天開始就持續出現上升趨勢，在今年2月已突破300日圓，並在3月持續上漲。農林水產省預測，春季旅遊需求較多，雞蛋需求會出現增加傾向，研判價格漲勢仍會持續一段時間。

此外，日本多間大型銀行已公布4月份房貸利率調整方案，上調新貸款客戶的浮動利率，其中包含三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）、三井住友銀行、瑞穗銀行、里索那銀行等。

日本的房貸浮動利率與金融機構短期放貸利率標準連動。而日本多間銀行上述的動向，是日本央行（BOJ）先前升息後的市場反應。各家銀行也已上調已貸款客戶的浮動利率，這方面的影響會反映在幾個月後的還款。

日本政府的會計年度由每年4月1日開始到隔年3月31日為止。

日本 雞蛋 利率

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