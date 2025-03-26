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戰爭要來了？歐盟呼籲家庭常備72小時緊急物資

編譯魏紹揆／綜合外電
布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應準備可維持至少72小時的避難基本物資。路透
布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應準備可維持至少72小時的避難基本物資。路透

布魯塞爾當局提議，歐盟家庭應常備可維持至少72小時的避難基本物資，反映俄烏戰爭及日益黯淡的地緣政治情勢促使歐盟採取新措施，以強化安全。

英國金融時報（FT）報導，烏克蘭衝突未止、以及新冠疫情，都殘酷地暴露歐洲缺乏應對危機的能力，而川普政府對歐洲的敵對立場，迫使歐洲重新思考自身的脆弱，並提高國防和安全支出。

此時正值歐洲情報機構警告，俄羅斯可能會在三到五年內攻擊歐盟成員國，且氣候變遷導致的洪水和野火等自然威脅、以及金融危機這樣的社會風險也會加劇。

歐盟執委會26日警告，歐洲面臨與日俱增的威脅「包含成員國遭武裝侵略的可能性」，並為27個成員國發布一份30項行動的計畫，協助加強成員國應對危機的準備和緩解措施。

歐盟執委會主席范德賴恩說：「新的現實，需要做新程度的準備。」「我們的公民、成員國以及企業需要對的工具來防範危機，並在災難來臨時迅速反應」。

除了鼓勵「大眾採取實際措施，像是準備至少72小時的緊急必要物資」之外，歐盟執委會建議設立「歐盟危機樞紐」以協調跨境應對措施，並呼籲「儲存更多關鍵設備及原料」，並確保如健保、供水以及電信在衝突或災難來臨時得以持續運作。

歐盟 氣候變遷 疫情

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