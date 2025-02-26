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日本岩手又現山林火災 火勢已燒至住宅 逾2000人避難

中央社東京26日綜合外電報導
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日本岩手縣大船渡市近期相繼發生山林火災，當地今天下午又發生其他起林火，且火勢已延燒到數間住宅，目前尚未傳出傷亡。大船渡市政府已經指示周邊地區共2114人避難。

日本放送協會（NHK）與岩手放送（IBC）報導，當地消防單位表示，大船渡市赤崎町合足地區今天下午1時左右發生山林火災。

NHK設置在當地的攝影機拍攝到，現場冒出大量白煙，而且NHK的直升機今天下午3時已拍攝到山區已有數棟建築物起火燃燒。

當地警方目前已經接獲火勢延燒到住宅的消息，正在調查詳情，初步研判火源疑似從某處的工作小屋竄出。

市府已在今天下午指示合足地區與綾里地區全境的873個家戶、共2114人撤離。岩手縣政府已成立災害特別警戒本部因應。

岩手縣政府今天正午才剛宣布，已撲滅昨天發生、範圍橫跨大船渡市末崎町與陸前高田市小友町的山林火災。

日本氣象廳本月18日起，已針對大船渡市在內的岩手縣南部沿岸地區發布乾燥注意報，大船渡市與陸前高田市2月19日起，已陸續發生過其他2起山林火災。

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