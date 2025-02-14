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富者愈富…日本超富階層資產大躍進 增速超多數尋常百姓

編譯魏紹揆／綜合外電
野村總合研究所（NRI）最新研究顯示，日本超富階層持有的資產已躍增至3兆美元，創空前新高。 路透
野村總合研究所（NRI）最新研究顯示，日本超富階層持有的資產已躍增至3兆美元，創空前新高。 路透

野村總合研究所（NRI）最新研究顯示，日本富豪和超級富豪持有的資產價值，已升至創紀錄的469兆日圓（3.1兆美元），而多數人的資產膨脹速度則慢得多。

該報告表示，在2011-2023年間，日本富人及超級富人的財富分別增加逾1倍和2倍，而約占該國家庭80％的大眾，所持有的資產僅成長42.2％。

日益擴大的貧富差距，大大地反映股市上漲對這些高淨值人士的益處，因為高收入家庭通常會從股市中獲利。報告指出，前年日圓疲軟也可能推高富裕家庭持有的海外資產價值。

日股東證指數（Topix）在2011年底至2023年底上漲逾2倍，得益於前首相安倍晉三於2012年開始的安倍經濟學政策。

雖然包括岸田文雄在內的繼任首相們，皆呼籲支持中產階級，並更好地分配經濟成長果實，但數據顯示，該國過去10年左右的政策多為富人、而非大多數家庭提供更好的服務。截至2023年的13年中，實質薪資僅三年是正成長。此外，2023年日本最富有的3％家庭掌握了該國家庭淨資產的26％。

NRI將「富裕」家庭定義為擁有1億至5億日圓淨資產的家庭；「超級富裕」則是擁有超過5億日圓的淨資產。

該報告還指出，近年來有很大一部分的家庭是意外暴富，主要是透過員工持股計畫和始於2014年的政府免稅投資計畫，使資產成長。報告還說，自2023年起，許多經濟指標進一步上升，代表富裕階層的淨資產可能繼續增值。

日本 安倍 岸田文雄

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