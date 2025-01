菲調查局逮5可疑中國間諜 均為僑團人士

菲律賓國家調查局(NBI)今天宣布,5名中國籍男子涉嫌從事非法情報蒐集活動、危及菲律賓國家安全,在濱臨南海的巴拉旺省被捕。圖為被捕的5名中國籍人士。歐新社

菲律賓國家調查局(NBI)今天宣布,5名中國籍男子涉嫌從事非法情報蒐集活動、危及菲律賓國家安全,在濱臨南海的巴拉旺省被捕。他們均為僑團人士。

菲律賓國家調查局在新聞稿中說,情報顯示這5人假藉採購海產之名,在巴拉旺省(Palawan)首府公主港市(Puerto Princesa City)活動,以無人機 及手機等器材偷拍機敏地點。

探員經過多日跟監於25日收網,成功逮捕這5人;菲律賓GMA電視台先前報導,他們的可疑行為被發現時,曾自稱是台灣遊客。

根據新聞稿,5人是「菲律賓僑星志願者服務團」(Qiaoxing Volunteer Group of the Philippines)和「菲律賓中華和平發展促進會」(Philippine China Association of Promotion of Peace and Friendship, Inc.)的會員。

僑界人士表示,這兩個僑團均是近10年來的新興團體,會員多為中國新移民。

探員在5人的器材中發現巴拉旺港口、海岸防衛隊分站、船艦、海軍小艇及碼頭的照片,菲律賓海岸防衛隊船艦的影片,以及呂宋島蘇比克灣機場、蘇比克灣海軍基地的俯視照。

他們已被帶到馬尼拉進行訊問。

先前於17日,菲律賓國家調查局探員逮捕了一名鄧姓中國籍人士,他和菲律賓同夥被指駕駛裝有探測儀器的車輛,到處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料。

中國大使館 25日稱,有關鄧男從事間諜 活動的指控純屬誣衊抹黑;鄧男的妻子27日也在一場記者會上,否認她的丈夫是中國間諜。

隨著菲中南海爭議持續升溫,菲律賓安全當局開始關注境內的可疑間諜活動。菲律賓國家安全委員會(NSC)發言人馬拉雅(Jonathan Malaya)昨天在一場論壇上說,中國在菲間諜網分布廣泛,菲方未來幾天會公開更多破獲的案件。