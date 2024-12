演很大… 黑心官員謊稱被虐敘利亞囚犯 CNN誤信報導超糗

美國有線電視新聞網(CNN)日前在敘利亞 報導阿塞德 政權垮台,並在大馬士革一處監獄 救出一名自稱遭到獄卒毆打、關押90天的男子,當時他躲在毯子下發抖,走出監獄還彷彿久不見天日般驚呼「是光!」,不料被事實查核機構Verify-Sy踢爆「演很大」,他其實是阿塞德政府空軍情報部門的官員,曾殘殺、誣陷民眾,在當地因勒索和騷擾而惡名昭彰。

根據CNN最初報導,記者沃德(Clarissa Ward)和團隊在反抗軍警衛陪同下尋找失蹤的美國記者泰斯(Austin Tice),進入一處監獄後發現牢房被反鎖,警衛便用槍強行開鎖,在裡面發現一名蓋著毯子的男子。

這名男子自稱來自敘利亞中部的荷姆斯,名叫「古爾巴爾」(Adel Ghurbal),在家中被情報部強行帶走,已經被關押90天,遭到獄卒虐待,不知道阿塞德政權垮台。

古爾巴爾從監獄出來時,拉著沃德的手,渾身發抖,幾乎要哭的樣子。他還說自己好久不見天日,並看著天空驚呼「天哪,是光!」。

CNN這段解救囚犯的影片很快在網路瘋傳,不過,事實查核機構Verify-Sy經查證發現,這名男子從頭到尾都在說謊,他其實是負責管理空軍情報局檢查站的官員,也並非是因莫須有的罪名被關。

太陽報指出,當地人向CNN和Verify-Sy提供一張照片,其中一名與古爾巴爾面容相似的男子,身穿軍裝坐在政府辦公室裡,面露狡猾神情,他是官員「薩拉馬」(Salama Mohammad Salama)。經過臉部辨識軟體查核,古爾巴爾和薩拉馬的匹配度達到99%,說明兩人極有可能是同一人。

當地居民提供照片指出,男子應該是管理空軍情報局檢查站的官員薩拉馬,在當地惡名昭彰。(擷自X@clashreport)

Verify-Sy指出,薩拉馬作惡多端,曾參與竊盜、勒索與強迫居民成為線人,也曾捏造罪名逮捕年輕人、殺害居民,以及參與2014年在荷姆斯的多戰線軍事行動。

當地人先前表示,不到一個月前,他與一名更高階的官員因涉嫌勒索現金問題發生分歧而被監禁。

Verify-Sy最初的懷疑是,男子仰望天空時絲毫沒有退縮或眨眼,對於長久被囚禁的人而言很不尋常。

另外,他自稱關押時受到嚴重虐待,但整個人卻衣著得體乾淨,身體也貌似健康,沒有明顯受到傷害或酷刑的跡象。

當地人說,在政權轟然垮台後,薩拉馬一直試圖博得同情以保護自己的生命,聲稱自己是「被迫」犯罪的。

據稱,薩拉馬甚至停用社交媒體帳戶並更改他的電話號碼,消除任何曾參與阿薩德政權助紂為虐的證據。

CNN後續也澄清錯誤報導,稱之後一直在調查他的背景,並意識到他可能提供了虛假身分;目前他下落不明,無法聯繫到人。CNN也否認捏造影片,稱當日除了團隊以外無人知曉造訪該處的計畫。

