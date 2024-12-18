我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨提案 協助川普落實避免海外公民雙重課稅

浙大學生赴英邀請函爆造假 遭拒發簽證10年

演很大… 黑心官員謊稱被虐敘利亞囚犯 CNN誤信報導超糗

編譯盧思綸／即時報導
CNN記者沃德（右）日前報導從大馬士革監獄救出無辜囚犯「古爾巴爾」（中）；經查核他疑似謊稱身分，是阿塞德政府下作惡多端的情報官員。(擷自X@LAmag)
CNN記者沃德（右）日前報導從大馬士革監獄救出無辜囚犯「古爾巴爾」（中）；經查核他疑似謊稱身分，是阿塞德政府下作惡多端的情報官員。(擷自X@LAmag)

美國有線電視新聞網（CNN）日前在敘利亞報導阿塞德政權垮台，並在大馬士革一處監獄救出一名自稱遭到獄卒毆打、關押90天的男子，當時他躲在毯子下發抖，走出監獄還彷彿久不見天日般驚呼「是光！」，不料被事實查核機構Verify-Sy踢爆「演很大」，他其實是阿塞德政府空軍情報部門的官員，曾殘殺、誣陷民眾，在當地因勒索和騷擾而惡名昭彰。

根據CNN最初報導，記者沃德（Clarissa Ward）和團隊在反抗軍警衛陪同下尋找失蹤的美國記者泰斯（Austin Tice），進入一處監獄後發現牢房被反鎖，警衛便用槍強行開鎖，在裡面發現一名蓋著毯子的男子。

這名男子自稱來自敘利亞中部的荷姆斯，名叫「古爾巴爾」（Adel Ghurbal），在家中被情報部強行帶走，已經被關押90天，遭到獄卒虐待，不知道阿塞德政權垮台。

古爾巴爾從監獄出來時，拉著沃德的手，渾身發抖，幾乎要哭的樣子。他還說自己好久不見天日，並看著天空驚呼「天哪，是光！」。

CNN這段解救囚犯的影片很快在網路瘋傳，不過，事實查核機構Verify-Sy經查證發現，這名男子從頭到尾都在說謊，他其實是負責管理空軍情報局檢查站的官員，也並非是因莫須有的罪名被關。

太陽報指出，當地人向CNN和Verify-Sy提供一張照片，其中一名與古爾巴爾面容相似的男子，身穿軍裝坐在政府辦公室裡，面露狡猾神情，他是官員「薩拉馬」（Salama Mohammad Salama）。經過臉部辨識軟體查核，古爾巴爾和薩拉馬的匹配度達到99%，說明兩人極有可能是同一人。

當地居民提供照片指出，男子應該是管理空軍情報局檢查站的官員薩拉馬，在當地惡名昭彰...
當地居民提供照片指出，男子應該是管理空軍情報局檢查站的官員薩拉馬，在當地惡名昭彰。(擷自X@clashreport)

Verify-Sy指出，薩拉馬作惡多端，曾參與竊盜、勒索與強迫居民成為線人，也曾捏造罪名逮捕年輕人、殺害居民，以及參與2014年在荷姆斯的多戰線軍事行動。

當地人先前表示，不到一個月前，他與一名更高階的官員因涉嫌勒索現金問題發生分歧而被監禁。

Verify-Sy最初的懷疑是，男子仰望天空時絲毫沒有退縮或眨眼，對於長久被囚禁的人而言很不尋常。

另外，他自稱關押時受到嚴重虐待，但整個人卻衣著得體乾淨，身體也貌似健康，沒有明顯受到傷害或酷刑的跡象。

當地人說，在政權轟然垮台後，薩拉馬一直試圖博得同情以保護自己的生命，聲稱自己是「被迫」犯罪的。

據稱，薩拉馬甚至停用社交媒體帳戶並更改他的電話號碼，消除任何曾參與阿薩德政權助紂為虐的證據。

CNN後續也澄清錯誤報導，稱之後一直在調查他的背景，並意識到他可能提供了虛假身分；目前他下落不明，無法聯繫到人。CNN也否認捏造影片，稱當日除了團隊以外無人知曉造訪該處的計畫。

監獄 阿塞德 敘利亞

上一則

川普上任可能重啟北韓核談判 南韓預擬因應計畫

下一則

南韓總統府警衛處拒搜查 合作偵查本部再遇阻

延伸閱讀

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？
納粹後最慘烈...敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」

納粹後最慘烈...敘利亞萬人塚恐還有66處 揭阿塞德政權「死亡機器」
倒台後首發聲 阿塞德：俄要我離開敘利亞 不是預謀逃亡

倒台後首發聲 阿塞德：俄要我離開敘利亞 不是預謀逃亡
敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 自稱在俄國要求後離境

敘利亞阿塞德遭推翻後首發聲 自稱在俄國要求後離境

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08
示意圖。(路透)

男子中3300萬元彩票 25天後在牙醫診所神秘暈倒離世

2024-12-13 14:59

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換

「減肥100斤後觀眾緣變差」 賈玲：體重少了魂又沒換
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起