尹錫悅彈劾案不成立 韓國會外集結群眾失望而歸

韓民眾在國會外聆聽尹錫悅彈劾動議表決結果。(新華社)

韓國國會今天舉行全體會議,對總統尹錫悅 (Yoon Suk Yeol)的彈劾 動議進行表決,但因未達法定人數,彈劾案未能成立。支持彈劾案的群眾在國會大樓外集結數小時等待結果,卻失望離去。

英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,隨著國會工作人員開始計算票數,在國會周邊觀看現場直播的群眾安靜下來。隨後,有人發出失望的嘆息聲,也有人對著螢幕尖叫,接著人們開始高喊「彈劾、彈劾」。

由於未達法定人數,國會議長禹元植宣布這場表決「不成立」。

BBC記者表示,身旁有一名女士痛苦地哭喊,將臉埋入伴侶的胸膛,然後在伴侶輕拍她的肩膀時,她擦去臉上的淚水。

沮喪的群眾陸續離場,但聲援彈劾案的主辦方在舞台上堅定地說:「我們不會停止,直到尹錫悅受到懲罰。」

「人民無法接受國民力量黨(People Power Party)的存在,我們會戰鬥到底,直到尹錫悅被彈劾。親愛的國民,你們是否願意加入我們的行列、拉下尹錫悅?」

餘下的大批群眾高聲回應他們願意。

主辦方最後播放美國歌手瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)的經典歌曲All I Want for Christmas Is You,人潮在奇特的節日氣氛中和平散去。

