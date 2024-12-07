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執政黨議員離場杯葛 尹錫悅彈劾案闖關失敗

尹錫悅彈劾案不成立 韓國會外集結群眾失望而歸

中央社首爾7日綜合外電報導
韓民眾在國會外聆聽尹錫悅彈劾動議表決結果。(新華社)
韓民眾在國會外聆聽尹錫悅彈劾動議表決結果。(新華社)

韓國國會今天舉行全體會議，對總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的彈劾動議進行表決，但因未達法定人數，彈劾案未能成立。支持彈劾案的群眾在國會大樓外集結數小時等待結果，卻失望離去。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，隨著國會工作人員開始計算票數，在國會周邊觀看現場直播的群眾安靜下來。隨後，有人發出失望的嘆息聲，也有人對著螢幕尖叫，接著人們開始高喊「彈劾、彈劾」。

由於未達法定人數，國會議長禹元植宣布這場表決「不成立」。

BBC記者表示，身旁有一名女士痛苦地哭喊，將臉埋入伴侶的胸膛，然後在伴侶輕拍她的肩膀時，她擦去臉上的淚水。

沮喪的群眾陸續離場，但聲援彈劾案的主辦方在舞台上堅定地說：「我們不會停止，直到尹錫悅受到懲罰。」

「人民無法接受國民力量黨（People Power Party）的存在，我們會戰鬥到底，直到尹錫悅被彈劾。親愛的國民，你們是否願意加入我們的行列、拉下尹錫悅？」

餘下的大批群眾高聲回應他們願意。

主辦方最後播放美國歌手瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）的經典歌曲All I Want for Christmas Is You，人潮在奇特的節日氣氛中和平散去。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

彈劾 尹錫悅

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