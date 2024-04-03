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7名援助人員因空襲喪命 以媒：以軍軍官為所欲為

編譯周辰陽／即時報導
非政府組織「世界中央廚房」（WCK）的援助車隊1日在巴勒斯坦加薩走廊遭以軍空襲，造成7人死亡。歐新社
非政府組織「世界中央廚房」（WCK）的援助車隊1日在巴勒斯坦加薩走廊遭以軍空襲，造成7人死亡。歐新社

非政府組織「世界中央廚房」（WCK）7名援助人員1日晚間在巴勒斯坦加薩走廊遭以軍空襲喪命，引發全球譴責。以軍消息人士2日透露，此事源於戰地指揮官紀律渙散為所欲為，而不是官方聲稱的軍隊和援助組織缺乏協調，並指涉及此事的官兵違反以軍規定和命令。

以色列國土報報導，消息人士指以軍南方指揮部試圖推卸責任。一位情報部門消息人士表示，南方指揮部「很清楚攻擊的原因是什麼」，並指「在加薩，每個人都任意行事」。

國土報指出，以軍規定，針對援助組織等敏感目標採取任何行動，必須由高級軍官核可，包括師長跟指揮部司令，甚至是更高層的參謀長。但消息人士表示，加薩地區以軍「每個指揮官都有一套自己的規則」，並自行解讀交戰規定。在這種情況下，目前還不清楚對援助車隊開火的決定，是否送交高級指揮官批准。

以軍與以色列國防部在官方回應宣稱，援助人員之死源於戰場部隊與援助組織幹部之間協調不佳。總理內唐亞胡稱襲擊是「無心之失」，當局正「全面徹查此事」，將「竭盡所能防止類似事件再度發生」。

以色列防長葛朗特與以軍參謀長哈勒維都承諾進行全面調查，也決定開設一個南方指揮部和國際援助組織人員共同管理的戰情室，負責與戰地部隊聯絡。

不過，國土報指出，以軍和援助組織之間的協調機制已經存在，聯絡官會將不可攻擊區域告知部隊，理由是現場有援助人員或大量平民集中。因此，消息人士批評葛朗特與哈勒維稱此事源於協調不佳，「令人費解」。

情報部門消息人士說，「這跟協調無關，你可以再設立20個機構或戰情室，但要是某人不下決心約束加薩境內部分部隊行為，我們會看到更多類似事件」。

加薩 以色列 國防部

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