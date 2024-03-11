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印度藏族青年試圖闖中國使館 要求還西藏自由

中央社新德里11日專電
數10名藏族青年今天打算直接衝進中國大使館示威。（歐新社）
數10名藏族青年今天打算直接衝進中國大使館示威。（歐新社）

在流亡藏人紀念西藏抗暴日之後的第2天，數10名西藏族青年試圖闖入中國大使館示威，要求中國還給西藏自由，過程中與印度警方發生追逐，場面一度陷入混亂。

昨天是西藏抗暴65週年紀念日，西藏流亡政府、印度多處藏人安置區以及藏人非政府組織，紛紛舉辦活動，要求中國政府停止消滅西藏民族和文化，並且還給西藏自由。

數10名藏族青年今天打算直接衝進中國大使館示威。中國大使館位於新德里使館區，基於安全考量，使館區禁止示威活動，因此警方擺下路障，嚴陣以待。

藏族青年出現後，手持雪山獅子旗、高喊Free Tibet口號，試圖分頭突破警方架起的路障，與警方發生追逐，雙方都有人跌倒受傷。

數名示威者一度突破路障，但最後仍被印度警方抓獲，以一輛臨時徵用的巴士送往轄區警局；對於女性示威者，新德里警方則出動女警隊圍堵。

一名青年從巴士上隔著車窗向中央社表示，藏人在西藏飽受壓迫，自從中國佔據西藏以來，已有超過160名藏人為爭取自由而自焚身亡，藏人要自由、要公道。

根據西藏人民議會的說法，1949年中國人民解放軍入侵西藏，1951年逼迫西藏簽訂「十七條協議」，後來卻撕毀條約內容。1959年共軍在拉薩進一步鎮壓藏人，試圖加害達賴喇嘛，藏人忍無可忍，當年3月10日挺身反抗。

示威青年在巴士上向往來車輛展示雪山獅子旗，呼喊Free Tibet，並抗議中國共產黨在西藏針對藏人的壓迫行為。

現場警員表示，示威青年被帶到警局訊問之後，若無重大違法情事通常數小時後就會被釋放，情節較嚴重者可能需要繳付保釋金才能離開。

在印度的藏族青年過去也曾在西藏抗暴日、中國國慶日、中國高層官員來訪或是中國宣布針對西藏的歧視性政策時，前往中國大使館示威。

大使館 印度 共軍

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