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終於回家了 烏俄交換近500名戰俘 開戰以來最大規模

編譯徐榆涵／即時報導
烏俄3日宣布交換近500名戰俘。圖為遭俘虜的烏克蘭士兵獲釋後激動擁抱。（取自YouTube）
烏俄3日宣布交換近500名戰俘。圖為遭俘虜的烏克蘭士兵獲釋後激動擁抱。（取自YouTube）

烏克蘭俄羅斯開戰至今近兩年，雙方3日宣布交換近500名戰俘，包括在馬立波（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）和黑海小島蛇島上被俘虜的烏克蘭軍人，是戰爭以來最大規模的一次換囚。

華盛頓郵報報導，烏克蘭戰俘待遇協調總部在通訊軟體Telegram上發文指出，這是自兩年前俄羅斯入侵以來最大規模的囚犯交換。俄羅斯和烏克蘭官員表示，阿拉伯聯合大公國官員從中斡旋調解協議。

烏克蘭官員表示，230名遭俄羅斯監禁的軍人已返回家園。俄羅斯則稱，248名戰俘獲釋。兩組數字尚無法獨立核實。

烏克蘭軍事情報首長兼戰俘待遇協調總部負責人布達諾夫少將（Kyrylo Budanov）說，「在很長的一段時間內，我們成功地進行一次非常複雜的交流。」

他指出，獲釋的烏克蘭人包括「一名戰鬥醫務人員、來自蛇島、車諾比核電廠、亞速鋼鐵廠的保衛者、邊防衛兵、警察、國民警衛隊和武裝部隊——也就是說，絕對是所有類別的人」，強調已為此次交流籌備很長一段時間。

根據社群媒體上發布的照片和影片顯示，烏克蘭戰俘回國時受到熱烈歡迎，其中許多人肩上披著烏克蘭國旗，並唱著烏克蘭國歌。

烏克蘭總統澤倫斯基也在Telegram上宣布此消息，稱「我們的戰士已經回家了」，將竭盡全力帶回目前被俄羅斯囚禁的所有人員。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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