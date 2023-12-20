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俄反戰女記者角逐明年俄總統大選 坦言對參選感到害怕

中央社莫斯科20日綜合外電報導
俄羅斯明年將舉行總統大選，現年40歲的鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）今天登記參選。歐新社
俄羅斯明年將舉行總統大選，現年40歲的鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）今天登記參選。歐新社

俄羅斯明年將舉行總統大選，各界預計現任總統普亭將獲得壓倒性勝利，但前電視台女記者鄧佐娃今天仍登記參選，她反對俄國發動烏克蘭戰爭，並坦言她對踏出參選這一步感到害怕。

路透報導，現年40歲的鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）上月接受路透採訪時呼籲，俄羅斯當局應結束與烏克蘭的衝突，並釋放反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等政治犯。

鄧佐娃受訪時避免使用「戰爭」一詞形容俄烏衝突，並承認她感到害怕。普亭（Vladimir Putin）則稱這場衝突是「特別軍事行動」。

俄羅斯入侵烏克蘭不久後，以一系列廣泛法律實際禁止俄媒將這場衝突稱為戰爭。俄國媒體被勒令不能使用「戰爭」一詞，不遵守就會面臨關閉的命運。

鄧佐娃受訪時表示：「任何理智人對於踏出這一步都會感到害怕－但恐懼絕對不可以勝出。」

她已向俄羅斯中選會官員提交文件，正式投入明年總統大選，但支持者與反對者普遍認為，普亭勝選已成定局。

普亭現年71歲，自1999年以來一直掌權至今，期間擔任俄羅斯總統或總理，目前正尋求連任，若勝選將再執政6年。

俄國主要反對派領袖納瓦尼正在獄中服刑，總刑期超過30年，其他主要批評者不是正在坐牢，就是因為面臨被捕風險身處海外，所以目前沒有知名反對派人物可以挑戰普亭。

納瓦尼的支持者稱明年總統大選是場騙局，並稱克里姆林宮控制了誰可參選，有需要時可以藉助不透明的電子投票系統，輕鬆操縱選舉。

克里姆林宮則聲稱，普亭將會贏得明年總統大選，因為他獲得民眾廣泛支持，民調顯示他的支持率為80%左右。

鄧佐娃下個障礙是在俄國各地取得30萬個支持她競選的簽名連署，截止日期為1月31日。

普亭 俄羅斯

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