COP28主辦國：逾百國承諾 再生能源產能2030年增2倍

COP28聯合國氣候峰會主辦國阿拉伯聯合大公國今天表示，超過110國已簽署一項承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年再增加2倍。（歐新社）

COP28聯合國氣候峰會 主辦國阿拉伯聯合大公國今天表示，超過110國已簽署一項承諾，致力讓全球再生能源產能至2030年再增加2倍。

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）正在杜拜舉行，法新社報導，主辦國表示，這些國家將攜手合作，力求在2030年底前，將全球再生能源發電量提升到至少1萬1000GW（gigawatt，百萬瓩）。

阿聯指出，這些國家承諾將共同合作，讓全球每年平均能源效率改善幅度倍增，提高至每年超過4%。

COP28峰會主席賈比爾（Sultan Al Jaber）表示，已有117國簽署這項承諾，但他仍呼籲更多國家盡快加入，「這可以也將有助全球從未使用碳捕捉技術減排的燃煤發電（unabated coal）轉型」。

歐盟今年稍早首次提出這項有關再生能源的新目標，此後這也依序被COP28主辦國阿拉伯聯合大公國、七大工業國集團（G7）及20國集團（G20）提出討論。

然而，這些承諾沒有約束力。

大規模增加風力、太陽能及其他再生能源的使用，對全球在2050年達成淨零排放的目標至關重要。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）告訴法新社，再生能源產能增2倍的承諾向投資 者及金融市場釋出「全世界都在朝那目標邁進」的強烈訊號。

她有信心將能達成目標，「我們仍需十分努力的是速度」。