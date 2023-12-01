我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這4種東西太常洗 破壞質料和觸感

眾院投票結果出爐 正式驅逐眾議員桑托斯

以巴衝突掀德國歷史包袱 牽動藝文界反猶敏感神經

中央社柏林1日專電
BDS運動全名為「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions），是由多個巴勒斯坦民間組織於2005年發起的國際運動。圖為位於南非的BDS活動倡導人員。（Getty Images）
BDS運動全名為「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions），是由多個巴勒斯坦民間組織於2005年發起的國際運動。圖為位於南非的BDS活動倡導人員。（Getty Images）

納粹大屠殺後，德國為彌補歷史錯誤，官方向來將捍衛以色列的國家安全視為對猶太人的義務。但在以巴衝突餘波下，德國卡塞爾文件展數名遴選委員因被控支持抵制以色列的「BDS運動」而集體辭職，挑動德國社會「反猶」敏感神經。

BDS運動全名為「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions），是由多個巴勒斯坦民間組織於2005年發起的國際運動。它旨在通過對以色列施加非暴力壓力，爭取巴勒斯坦人在加薩和約旦河西岸的基本權利，並獲得歐洲社運和文化界的支持。然而，這同時引起許多以色列支持者的反彈。

2019年，德國聯邦議會通過一項譴責BDS運動的決議，指出BDS運動的策略和言論具有反猶太主義傾向，例如對以色列商品貼上「不購買」標籤等做法，讓人聯想到納粹時期對猶太人的迫害。

德國聯邦議會的這項決議當時在人權、藝術和學術界引發辯論，支持者認為這是對反猶主義的必要譴責，而批評者表示它限制了言論自由，將合法的政治抗議與反猶太主義混為一談。

德國學者赫弗（Shir Hever）分析，德國將BDS運動犯罪化是為了擺脫對大屠殺的罪惡感。

赫弗的觀點揭示德國官方對反猶太主義的過敏反應。長期以來，德國官方將以色列的安全和存在視為國家根本利益的一部分，這不僅凸顯德國在納粹大屠殺後對以色列的特殊責任，也成為當代德國處理以巴問題的外交政策核心。

前總理梅克爾於2008年在以色列議會的演講中首次提出「國家理性」（Staatsräson）這個概念，強調德國對猶太人的歷史義務，即捍衛以色列的國家安全。她說：「這不僅是一個政治目標，更是德國政治自我認同的關鍵部分。」以哈衝突爆發後，現任總理蕭茲也不斷重申這一立場。

這種對反猶太主義的嚴格態度近年在德國藝術和文化界引發接連不斷的爭議，許多曾經支持或未公開反對BDS運動的藝術家也受到波及。

例如，位於德國西部的亞琛（Aachen）取消原定頒發給一名黎巴嫩出生藝術家的獎項與獎金，原因是他曾支持抵制以色列運動；2019年，柏林猶太博物館因轉發一篇學者呼籲政府改變對BDS運動態度的連署請願信而遭到譴責，館長謝弗（Peter Schäfer）為平息爭議請辭。

近期的卡塞爾文件展（documenta）風波，起初是以色列藝術家艾丁格（Bracha Ettinger）不堪承受加薩慘況退出，隨後多名委員也因深陷反猶爭議辭職。

印度策展人霍斯科特（Ranjit Hoskoté）在離職聲明中表示：「我被要求接受一種囫圇吞棗且站不住腳的反猶概念，它將猶太民族與以色列國家混為一談；而相應的，這種概念又將對巴勒斯坦人民的一切同情都誤讀為對哈瑪斯的支持。」之後又有4名藝術家因支持霍斯科特並反對官方對藝術家進行背景審查而退出委員會。

針對集體辭職事件，聯邦文化部長羅斯（Claudia Roth）重申，霍斯科特過去曾簽署BDS運動請願書，請願書中含有將猶太復國主義定義為種族主義的意涵，因此應將霍斯科的言論視為反猶主義。文件展常務董事霍夫曼（Andereas Hoffmann）則強調，文件展的組織者「需要與一切形式的反猶太主義保持距離」。

此外，上週正在籌備中的德國當代攝影雙年展（Biennale für aktuelle Fotografie）也爆發相關爭議。策展人孟加拉攝影記者阿拉姆（Shahidul Alam）在臉書上發布譴責以色列在加薩軍事行動的貼文，被認定具有反猶色彩，導致與主辦城市官方間的信任破裂，最終決定取消展覽。

「藝術能為我們黑暗的時代帶來什麼？」艾丁格在辭職聲明中留下的ㄧ句詰問，或許能夠為因歷史帶來的反猶敏感性與當代個人對反猶主義認知與界定的差異，使得類似的紛爭在文化界不斷上演的德國，提供一個新的思考與社會對話的起點。

德國 以色列 猶太

上一則

英相蘇納克承諾出資20億 試圖重拾氣候話語權

延伸閱讀

停火協議到期…以色列重新開戰轟炸加薩 哈瑪斯：已釀百死

停火協議到期…以色列重新開戰轟炸加薩 哈瑪斯：已釀百死
傳布林肯籲改變南加薩戰略 暗示以色列「數月瓦解哈瑪斯」行不通

傳布林肯籲改變南加薩戰略 暗示以色列「數月瓦解哈瑪斯」行不通
向以色列出口戰機零件 荷蘭政府遭控犯下戰爭罪

向以色列出口戰機零件 荷蘭政府遭控犯下戰爭罪
再互換人質、囚犯 哈瑪斯願意延長停戰協議

再互換人質、囚犯 哈瑪斯願意延長停戰協議

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

2023-11-29 12:39
魚翻肚通常代表命不久矣，但一段來自深海的影片顯示，有種特別的鮟鱇魚一生都是翻肚游泳，用「釣竿」捕食其他海生物過活。（取材自日本海洋研究開發機構）

深海鮟鱇魚翻肚游 躺著用「釣竿」釣魷魚

2023-11-29 01:00

超人氣

更多 >
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024

12月鹹魚翻身「3星座」順利告別霉運 滿載喜事迎2024
馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒

馮紹峰離婚2年再當爸？小10歲女星喊話：幫你生女兒
「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

「比卡車更好的卡車」特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元
金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行

金融業遇寒冬？美國銀行將關閉灣區20多家分行