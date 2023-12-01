日退役將領：台海危機若爆發 應準備接納台灣難民

圖為日本陸上自衛隊的陸戰隊，舉行模擬奪回遭敵軍占領島嶼的兩棲作戰。（路透）

日本 陸上自衛隊一名退役三星中將1日表示，在「台灣有事」情況下，由於地理位置因素，日本可能將扮演類似波蘭在俄烏戰爭中接納烏國難民的角色，並有必要為這種情形做準備。

自俄羅斯2022年初全面入侵烏克蘭 以來，波蘭一直是基輔的堅定支持者，已收留超過100萬烏克蘭難民。

番匠幸一郎今天接受日經亞洲（Nikkei Asia）訪問時表示，一旦中國犯台，日本是唯一能充當國際社會向台灣提供物資自衛的門戶。

他說：「菲律賓有可能不會扮演這樣的角色，而澳洲和夏威夷又太遙遠。」

番匠指出，日本也需要為接納台灣難民做好準備。他提到，先前針對到日本的移民相關討論僅限於接收數量非常有限的外籍人士。他說：「我們沒有準備接納數以十萬計難民的系統。」

他表示，其他考量因素還包括撤離者住居、隔離檢疫及武器篩查等問題。

番匠曾任日本陸上自衛隊西部方面隊指揮官，負責捍衛九州及沖繩，目前是華府智庫笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation USA）的新任傑出高級研究員。

番匠常被美國人問起的一個問題是，一旦美國與中國在台灣海峽開戰，日本將在戰鬥中扮演何種角色。

番匠表示：「日本能做出的最大貢獻，就是好好保衛自己。」

他指出日本的戰略位置，並解釋說在關鍵咽喉要地強化防禦，能為中國帶來大麻煩。

他說：「中國有9個通往外海的出口點，其中5個位於日本列島。」這5個出口點分別為本州和北海道之間的津輕海峽、鹿兒島縣西南外海的大隅海峽、奄美大島和橫當島之間的橫當海峽、宮古島與沖繩島間250公里寬的宮古海峽，以及與那國海峽，也就是日本最西端與那國島附近水域。與那國島距離台灣110公里。

中國另外4個出口點是台灣和菲律賓之間的巴士海峽、印尼 峇里島附近的龍目海峽、印尼爪哇島和蘇門答臘島之間的巽他海峽，以及通往印度洋的馬六甲海峽。

但番匠也表明，日本自衛隊不會在台灣本土參戰。他指出：「自衛隊主要活動範圍會在日本領土，或許還有國際水域，以保護日本船隻。」

番匠說：「舉例來說，自衛隊登上台灣土地和美國一起保衛台北的情形，預料不會發生。」

番匠也主張，日本現在應該檢討其嚴格的「非核三原則」，也就是「不擁有、不生產、不引進」核武。

他說：「是時候讓日本重新審視不讓美國將核武帶進日本的第三大原則。」番匠強調，「非核三原則」妨礙了美國對印太地區的戰略布局。