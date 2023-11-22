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哥本哈根冰核檔案館凍結時光 蘊藏古代氣候故事

中央社哥本哈根22日綜合外電報導
哥本哈根大學冰河學教授史蒂芬森（Jorgen Peder Steffensen）戴著有絨毛耳罩的冬季保暖毛帽，從一個盒子內取出一塊冰塊。Getty Images
哥本哈根大學冰河學教授史蒂芬森（Jorgen Peder Steffensen）戴著有絨毛耳罩的冬季保暖毛帽，從一個盒子內取出一塊冰塊。Getty Images

凱撒大帝、先知穆罕默德或哥倫布呼吸的空氣是什麼樣子？丹麥首都哥本哈根一個巨型冷凍庫能回答這些問題，裡面儲存著一塊塊的冰塊，蘊藏著數千年前的大氣故事。

哥本哈根的冰核檔案館（Ice Core Archive）存放了長達25公里、主要自格陵蘭取得的冰塊，協助科學家了解各年代的氣候變化。

哥本哈根大學（University of Copenhagen）冰河學教授史蒂芬森（Jorgen Peder Steffensen）告訴法新社：「這個檔案館內蘊藏著史前氣候變遷資料，也就是過去1萬年的人類活動紀錄。」

43年來，研究冰塊一直是史蒂芬森的熱情所在，而且他是在格陵蘭鑽鑿冰蓋時，遇到她的妻子達爾-顏森（Dorthe Dahl-Jensen），她也是古氣候學領域的頂尖專家。

史蒂芬森自1991年起開始管理這個儲藏庫，裡面有4萬塊冰塊放在大型盒子內，擺在一長排架子上，規模為全球最大。這些冰凍樣本都是獨一無二的，是由壓縮雪而非冰凍水組成。

史蒂芬森解釋：「雪花之間的所有空隙，都以氣泡形式困在裡面，這些氣泡內的空氣與冰的年代相同。」

這個儲藏室的前廳跟圖書館閱讀室很像：科學家可在這裡檢視他們從主要「圖書館」、也就是儲藏室取出的冰。

但他們的速度必須很快，因為前廳溫度保持在攝氏零下18度，與儲藏室攝氏零下30度的溫度相比，絕對是溫和得多。

在這裡，史蒂芬森戴著有絨毛耳罩的冬季保暖毛帽，從一個盒子內取出一塊冰塊，透過肉眼可看到裡面有氣泡，這是零年冬季下的雪。他笑著說：「我們有了耶誕物品，真正的耶誕白雪。」

1960年代，一群研究人員從美國設於格陵蘭的秘密軍事基地「世紀營」（Camp Century）帶回第一批冰核。最新一批冰核是取自今年夏季，是科學家從格陵蘭東部2.6公里深的岩床鑽出，蒐集到年代最久遠的冰。

這些樣本內含12萬年前的萃取物，也就是最近的間冰期（interglacial period），當時格陵蘭氣溫比今日高出攝氏5度。

史蒂芬森說：「當時全球氣溫無疑比今日溫暖得多。但那是在人類出現之前。」

這個最近取得的冰核應有助於科學家了解海平面上升的情況。海平面上升有一部分的解釋說法來自冰流，也就是在冰蓋上快速流動的冰，這些冰正以極快的速度融化。

史蒂芬森說：「如果我們對冰流有更深的了解，我們對於格陵蘭與南極洲未來會造成（海平面上升）多少，就會有更完整的概念。」

他希望他們能預測100年內的海平面上升狀況，期望誤差範圍在15公分以內，與今日的70公分相比將是一大進步。

冰核是判定人造汙染前大氣狀態的唯一辦法。史蒂芬森說：「透過冰核，我們已繪製出溫室氣體、二氧化碳與甲烷如何隨著時間變化的過程。我們也能看到現代燃燒化石燃料造成的衝擊。」

哥本哈根的冰核檔案館（Ice Core Archive）存放了長達25公里、主要...
哥本哈根的冰核檔案館（Ice Core Archive）存放了長達25公里、主要自格陵蘭取得的冰塊，協助科學家了解各年代的氣候變化。Getty Images

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