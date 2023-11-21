軟糖含類大麻成分 日本衛生專家同意納管 12月2日上路

有關日本相繼傳出食用含類大麻成分軟糖出現身體不適，日本厚生勞動省專家會議今天同意納管類大麻成分的合成化合物，預計從12月2日起開始管制，違者將面臨刑責或高額罰金。(擷自YouTube@ANNnewsCH)

有關日本 相繼傳出食用含類大麻 成分軟糖出現身體不適，日本厚生勞動省專家會議今天同意納管類大麻成分的合成化合物，預計從12月2日起開始管制，違者將面臨刑責或高額罰金。

日本時事通信社報導，厚生勞動省專家會議今天同意將把類大麻成分的合成化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）增列為「指定藥物」，厚生勞動省預計11月22日指定為「指定藥物」，並從12月2日起正式管制。

12月2日管制後將禁止持有、使用或販售，違者將面臨3年以下有期徒刑或300萬日圓（約新台幣64萬元）以下罰金等刑責。

厚生勞動省假想可能會有含類似成分的產品流通，也在評估對與HHCH有類似結構的物質，進行整體管制的「全面指定」。

HHCH跟受日本法令規範的大麻中有害成分四氫大麻酚（THC）結構類似，服用後可能產生幻覺等情況。厚生勞動省過去雖然將與THC類似的合成化合物視為「指定藥物」，但並未管制改變部分化學結構的HHCH。

根據厚生勞動省官網說明，在有關確保醫藥品及醫療機器等品質、有效性及安全性等法律中，將「指定藥物」定義為「可能對中樞神經系統產生興奮或抑制或出現幻覺（包括維持或強化該作用），且使用在人體上有發生保健衛生上危害之虞的物質」。