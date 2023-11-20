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中國使館：加拿大稱中國「任意拘押」是做賊喊捉賊

記者賴錦宏／即時報導
中國使館發言人批評加拿大稱中國「任意拘押」加國公民，是做賊喊捉賊。（歐新社）
中國使館發言人批評加拿大稱中國「任意拘押」加國公民，是做賊喊捉賊。（歐新社）

對於加拿大外交部稱中國拘捕兩名加國公民是「任意拘押」，中國駐加拿大使館回應稱，加拿大此舉是賊喊捉賊，奉勸加方正視事實。

中國駐加拿大使館11月19日在官網發布發言人就此事「答記者問」，作出上述回應。該發言人稱，兩名加拿大人涉嫌危害中國國家安全犯罪，中國司法機關嚴格依法辦案。 近日相關報導再次說明上述事實不容抵賴。

發言人稱，加方炒作所謂中方「任意拘押」純屬賊喊捉賊，充分暴露加方虛偽面目，並奉勸加方正視事實，深刻反省自身錯誤，而不是倒打一耙，對中方攻擊抹黑，蒙蔽誤導公眾。

在加拿大於2018年根據美國引渡令逮捕華為財務長孟晚舟後，中國即以間諜罪逮捕了史佩弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）。

孟晚舟在2021年9月重獲自由的同一天，中國也宣布釋放斯帕弗和康明凱兩人。 加拿大政府一直以來都否認兩人參與間諜活動。

加拿大《環球郵報》18日引述消息人士報導，曾在中國被拘捕近三年的加拿大人史佩弗，正在向加國政府尋求賠償，聲稱他被捕是因無意中向加國政府提供了有關北韓的情報。

加拿大 孟晚舟 大使館

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