傳普亭決定投入2024大選 將可執政至2030年

俄羅斯總統普亭。（歐新社）

媒體報導，俄羅斯 總統普亭 已決定參加明年3月的總統大選，此舉將使他可繼續執政至2030年，因為這位克里姆林宮領袖認為他必須帶領俄羅斯，度過數十年來最危險的時期。

路透社引用6名消息人士的話報導，普亭（Vladimir Putin）在6月平息瓦格納 傭兵集團（Wagner Group）兵變後，開始加強其核心的安全部隊、武裝部隊和莫斯科以外地區選民的支持，至於瓦格納集團則是束手就範。

近幾個月來，俄羅斯的國防、武器和整體預算支出激增，普亭則是多次公開露面，包括在莫斯科以外地區。

了解普亭想法的一名消息人士說：「（普亭）已經做了決定—他將參選。」

另一名了解克里姆林宮思維的消息人士也證實普亭決定參選，他的顧問正在為參選做準備；其他3名消息人士則表示，普亭已決定參加2024年3月的總統大選。

由於克里姆林宮政治上的敏感性，消息人士要求匿名。

其中一名消息人士表示，精心安排的參選暗示將在幾週內陸續發布，這證實了俄羅斯「工商日報」（Kommersant）上個月的報導。

儘管許多外交官、間諜和官員表示，他們預計普亭將終身掌權，但到目前為止，普亭競選連任的計畫並無任何實證。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普亭尚未就此事發表評論；他並補充說：「尚未正式宣布參選。」

俄羅斯首任總統葉爾欽（Boris Yeltsin）在1999年底交棒給普亭。普亭擔任領導人的時間比自史達林（Josef Stalin）以來任何其他俄羅斯統治者都長，甚至超過了布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）的18年。

外交官表示，如果現任總統普亭再次參選，沒有任何強力競爭對手可以威脅他。普亭曾經是前國家安全委員會（KGB）間諜，他擁有80%的支持率，還有國家和官方媒體相挺，幾乎沒有主流公眾反對他續任。

然而自從30多年前戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）面對崩解的蘇聯以來，普亭面臨著俄羅斯領袖所遇到的最嚴峻挑戰。

自1962年古巴飛彈危機後，烏克蘭戰爭引發了俄羅斯與西方最嚴重的對抗，隨之而來的制裁為經濟帶來數十年最大的外部衝擊。

俄羅斯政府的計畫草案顯示，自戰爭開始，通貨膨脹加速且盧布貶值；到2024年，國防支出將占俄羅斯預算總支出近1/3。

但對普亭持續掌權最大的直接威脅出現在6月，當時俄羅斯最強大的傭兵集團領袖普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導了一場短暫的兵變。

兵變發生2個月後的第2天，普里格津在飛機失事中喪生，此後普亭利用國防部和國家近衛軍擴大盟友對瓦格納集團殘部的控制。

西方將普亭視為戰犯和獨裁者，他帶領俄羅斯進行帝國式的土地掠奪，此舉削弱了俄羅斯，鞏固烏克蘭的國家地位，並且讓西方團結，賦予北約新的使命感。

不過，普亭將這場戰爭視為與美國更廣泛鬥爭的一部分。克里姆林宮的精英認為，美國希望藉此分裂俄羅斯，攫取其豐富的自然資源，然後轉向與中國算帳。

一位消息人士說：「俄羅斯面臨西方聯合力量，因此重大改變並不是權宜之計。」

然而，對一些俄羅斯人來說，這場戰爭顯示了後蘇聯時期的斷層。

被監禁的俄羅斯反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）表示，普亭已將俄羅斯帶入毀滅的戰略死巷，建立了一個由腐敗諂媚者組成的脆弱體系，最終將帶來混亂而非穩定。

俄羅斯最受尊敬的人權活動家之一奧羅夫（Oleg Orlov）7月對路透社表示：「俄羅斯正在倒退…我們離開了共產極權主義，但現在又回到了另一種極權主義。」