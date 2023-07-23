以色列總理內唐亞胡術後露臉 將出席重大司改表決

以色列總理內唐亞胡23日接受手術植入心臟節律器後表示，他「非常好」，將會出席明天的重大司法改革表決。圖為他5月21日出席活動照片。（美聯社）

以色列 總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天接受手術植入心臟節律器後表示，他「非常好」，將會出席明天的重大司法改革表決。這項改革已經引發全國性抗爭多時。

路透報導，在陷入數十年來最嚴重國內危機之際，總統赫佐格（Isaac Herzog）今天到醫治內唐亞胡的醫院進行探視，期盼縮小宗教民族主義派執政聯盟與反對黨陣營間的歧見。

赫佐格3至6月間曾經斡旋雙方進行協商而未竟其功。他在聲明中說：「這是個緊急情況，必須達成協議。」

由內唐亞胡掌握足夠多數席次的國會明天將就限制最高法院有權推翻部分政府決定的法案進行三讀。

批評者憂心司法獨立遭到遏制，但因貪腐指控受審的內唐亞胡堅稱這是維持政府部門平衡之舉。

73歲內唐亞胡一周前因疑似脫水被送往醫院並裝上心臟監測裝置，昨天深夜又被緊急送進特拉維夫（Tel Aviv）附近的醫院。在接受植入心臟節律器的手術後，他預定明天出院。

內唐亞胡今天發布影片，身穿休閒西裝外套、呈坐姿的他面帶笑容說：「如你們所見，我很好。」

「我們正在努力完成這項立法，並且致力達成共識來這麼做。但是無論如何，我希望你們知道，明天上午我會加入我在國會的同事們。」

國會議員今天開始針對修法限制最高法院可以否決政府和部長決定的法案進行辯論。

以色列公共廣播公司（KAN）報導，46%以色列人反對修法、35%支持、19%尚未決定。