我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱川菜世家母女同廚 麻婆豆腐+芝士好吃嗎？

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

法國17歲司機拒盤查遭警擊斃 年輕人上街暴動縱火

編譯徐榆涵／即時報導
槍擊事件引發當地民眾怒火，許多年輕人走上街頭抗議，甚至縱火焚燒汽車和建築物。（Getty Images）
槍擊事件引發當地民眾怒火，許多年輕人走上街頭抗議，甚至縱火焚燒汽車和建築物。（Getty Images）

法國一名17歲司機27日在巴黎郊外因拒絕接受盤查遭警察開槍打死，該名警察已因殺人罪遭逮捕。而此事也引發當地民眾怒火，許多年輕人走上街頭抗議，甚至縱火焚燒建築物，內政部長呼籲大眾保持冷靜。

BBC報導，根據社群媒體上流傳的影片顯示，一名警察用槍指著汽車司機，沒多久就聽到槍聲。汽車猛然停了下來。救護人員試圖在現場對該名少年進行搶救，但仍不治身亡。遭指控開槍的警員已因殺人罪被捕。

經法新社證實的這段影片顯示，兩名警員試圖阻止這輛車，其中一人用槍透過車窗指向司機，並在司機試圖駕車離開時近距離開槍。

槍擊事件發生時，車內還有兩名乘客，一人逃逸，另一人則被逮捕。

巴黎警察局長努涅斯（Laurent Nuñez）向法國電視台BFMTV說，該名警員的行為「引發質疑」，但這名警員可能感受到威脅。

遇害17歲少年的家庭律師布茲魯（Yassine Bouzrou）堅稱這是非法辯護，並告訴同一媒體，該影片「清楚顯示一名警察冷血地殺害一名年輕人」。他補充說，警員最初聲稱這輛車試圖撞倒他們，少年家人已對警察說謊一事提出投訴。

當地時間27日晚間，槍擊事件在該名少年被槍殺的所在地區南泰爾（Nanterre）引起一系列抗議活動。

許多年輕人上街焚燒汽車、垃圾桶及建築物等，並投擲煙火及鞭炮等。當局稱，七人在現場與抗暴警察發生衝突後被捕。

另一位代表受害者家人的律師坎布拉（Jennifer Cambla）告訴當地媒體，沒有任何證據可以證明所發生的事情合理，並將少年之死描述為被「處決」。

法國內政部長達爾馬寧（Gérald Darmanin）24日向議會表示，警方正在對參與這起事件的兩名警員進行訊問。並稱社群媒體上流傳的影片「極其令人震驚」。

影片來源：Actu News YouTube

法國一名17歲司機27日在巴黎郊外因拒絕接受盤查遭警察開槍打死，該名警察已因殺人...
法國一名17歲司機27日在巴黎郊外因拒絕接受盤查遭警察開槍打死，該名警察已因殺人罪遭逮捕。（截自影片）

警察 社群媒體 汽車

上一則

俄軍飛彈襲烏東城市克拉莫托斯克餐廳 至少4死42傷

下一則

瓦格納進白俄恐成東歐禍端 北約矢言抵禦威脅

延伸閱讀

法國首度試飛極音速滑翔載具 為新飛彈科技鋪路

法國首度試飛極音速滑翔載具 為新飛彈科技鋪路
NBA／溫班亞瑪備戰NBA 不代表法國打世界盃

NBA／溫班亞瑪備戰NBA 不代表法國打世界盃
見直球不閃避 柯文哲最討年輕人歡心

見直球不閃避 柯文哲最討年輕人歡心
李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

李強籲法國發揮影響：推動歐洲理性對華

熱門新聞

失蹤潛水器「泰坦號」上的乘客。英國億萬富豪哈定（Hamish Harding，左上）、「海洋之門探險」執行長羅許（Stockton Rush，右上）、法國籍潛水器駕駛員納若萊（Paul-Henri Nargeolet，左下），巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）與兒子蘇里曼（Suleman）。(Getty Images)

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

2023-06-22 15:05
圖為泰坦號入水潛航的資料照片。（路透）

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

2023-06-21 23:25
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
普里格津（Yevgeny Prigozhin）的部隊已至少從俄羅斯占領的烏克蘭兩處地點，朝俄國展開反攻，並「幾乎確定」已經在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）拿下幾處重大安全據點。（Getty Images）

俄羅斯瓦格納傭兵集團叛變 各國反應一次看

2023-06-24 09:20
紐西蘭外交部長馬胡塔。（Getty Images）

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

2023-06-27 09:35
瓦格納士兵24日準備撤離他們占領的俄南城市羅斯托夫，當地居民與士兵合影。（歐新社）

瓦格納兵變快速落幕讓烏克蘭空歡喜？專家：仍有利烏反攻

2023-06-24 21:28

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手