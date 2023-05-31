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山雨欲來？OPEC傳罕見禁止特定媒體參與周末產量會議

編譯簡國帆／綜合外電
OPEC已禁止好幾家知名媒體集團的記者，參與本周末在維也納召開的產量會議。(路透)
OPEC已禁止好幾家知名媒體集團的記者，參與本周末在維也納召開的產量會議。(路透)

石油輸出國組織（OPEC）已禁止好幾家知名媒體集團的記者，參與本周末在維也納召開的產量會議，知情人士說，此舉是由正苦於支撐油價的沙烏地阿拉伯推動。

英國金融時報（FT）報導，知情人士透露，路透、彭博資訊及華爾街日報（WSJ）的記者已被拒絕提供前往OPEC維也納總部的邀請，且未提供理由。OPEC預定4日與俄羅斯會面，討論下半年的石油產量政策。

OPEC禁止媒體記者入場實屬罕見，因為OPEC會議的任何消息都可能牽動國際油價和全球金融市場，特別是世界經濟正與通膨搏鬥的當前。

知情人士透露，沙國能源部長阿布都阿濟茲（Abdulaziz bin Salman）一直在研究禁止媒體入場的決定。他已引領OPEC、以及更廣泛的OPEC與夥伴國（OPEC+）推動一連串減產措施，不甩白宮希望壓低油價的呼籲，目前他拉抬國際油價的壓力又更大。OPEC、沙烏地拉伯能源部以及受影響的媒體，都拒絕評論或未回應FT記者的置評請求。

不過，被禁止出席的媒體機構，預料仍將派記者前往維也納，即便沒辦法進入祕書處。

路透、彭博和WSJ等媒體機構都會試著搶在OPEC會議達成結論前先發出即時，牽動油價走勢。與OPEC相關的媒體報導向來混亂，OPEC成員國部長向來會在會前先向媒體發表會引發市場波動的評論，在偶爾的情況下，若會議未達成任何共識、也未發布正式聲明，各國部長還會在街頭被記者追逐。

OPEC+於4月意外在未召開會議的情況下，宣布擴大減產，但此舉只有支撐油價，卻未造成拉抬效果，布蘭特油價目前約為每桶73美元，還比宣布擴大減產前低了10%左右，許多能源分析師認為這已加重阿布都阿濟茲的壓力，他上周便警告油市空頭「當心」。

油價 石油 能源部

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