瑞信AT1債券註銷事件延燒 瑞士法院已收到230件求償案

在瑞士信貸170億美元的額外第一類資本（AT1）可轉債遭註銷後，瑞士聯邦行政法院已收到230件求償案。路透

瑞士信貸的額外第一類資本（AT1）債券 遭註銷事件持續延燒，瑞士聯邦行政法院表示已收到230件求償案。法院發言人說，有2,500名個別當事人控告瑞士金融市場監督管理局（Finma）。

根據瑞士政府主導的瑞銀收購瑞信案，瑞信AT1債券淪為壁紙，這些債券投資 人等於血本無歸，但瑞信股東（償還順位通常排在債權人之後）將能拿到32.3億美元。

代表這群債券持有者的Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan律師事務所，正尋求挽回客戶的資產。Finma則說，此舉雖造成一些瑞信債權人損失慘重，但在法律上是站得住腳的。瑞士政府也為這項決定辯護。

另據英國 金融時報（FT）報導，其實瑞信私底下有致函這個瑞士金融監管機關，直接質疑其註銷170億美元AT1債券的依據。

這群債券持有人本月稍早迫使Finma披露在3月19日註銷AT1的命令內容。Finma在當天敲定瑞銀併購瑞信時發布了一項命令，全面註銷這些AT1債券。

這項命令明確表示，Finma認為瑞信發生「存續能力事件（viability event）」，由於政府支持的流動性機制也支撐了瑞信的資本，因而觸發AT1債券合約中要求減記其價值的條款。

然而，Finma披露在3月22日發布的後續命令中，明顯看到瑞信不同意對合約內容做如此詮釋。

這項命令提到，瑞信在3月20日寄給Finma的一封信中主張，這起件事並未滿足合合約中載明的註銷條件，「（瑞信）進一步指出，並未發生合約所說的『存續能力事件』，因為國家的支持並沒有資本化效果」。