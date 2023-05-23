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全球最痛苦國家排名 飽受戰火蹂躪 烏克蘭排第8

編譯陳曉慈／即時報導
一家位於辛巴威的菸草工廠。經濟學家漢克指出，通膨飆升是造成辛巴威痛苦指數高的主因之一。照片攝於5日。歐新社
一家位於辛巴威的菸草工廠。經濟學家漢克指出，通膨飆升是造成辛巴威痛苦指數高的主因之一。照片攝於5日。歐新社

漢克年度痛苦指數（Hanke's Annual Misery Index）2022年排名出爐，前5名則依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹，英國每日郵報指出，非洲國家已連續3年霸榜前5名。

英國每日郵報報導，經濟學家漢克（Steve Hanke）教授根據160個國家的失業率、通膨指數及銀行貸款利率、國家生產毛額成長率等資料，計算出各國痛苦指數，再進行排名；人民健康狀況或民調結果等並未納入考量。

最痛苦前10名國家依序為辛巴威、委內瑞拉、敘利亞、黎巴嫩、蘇丹、阿根廷、葉門、烏克蘭、古巴、土耳其；其中「失業率」為敘利亞及烏克蘭痛苦指數高的主因，「通膨」為其餘8國的痛苦主因。

辛巴威在前領導人穆加比（Robert Mugabe）執政30多年間陷入經濟危機，數十年來物價不斷飆升。漢克教授指出，辛巴威的威權政治是導致其痛苦指數居高不下的主因之一。委內瑞拉近來也為經濟動盪所苦，敘利亞的內戰則已持續10年以上。

烏克蘭在2022年榜單上位居第8，漢克教授表示失業率是主因。烏克蘭媒體援引烏克蘭國家銀行（National Bank of Ukraine）一份報告指，戰爭導致烏克蘭失業率來到35%，約520萬人失業。

英國2021年痛苦指數排名第153名，2022年升至129名，通膨劇增是排名上升主因。美國2021年痛苦指數排名第102名，2022年下降至134名，失業率改善是排名下降主因。而位居榜單最末的「最不痛苦國家」是瑞士。

指數 烏克蘭 英國

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